Stasera in tv Montalbano Rai 1 20 maggio | La Luna di Carta | Il Commissario | Replica

STASERA IN TV MONTALBANO RAI 1 – LA LUNA DI CARTA – Torna questa sera in tv Il Commissario Montalbano, l’amato capo del commissariato di Vigata inventato da Andrea Camilleri. Quella di stasera, come quelle andate in onda nelle scorse settimane, è una replica.

L’episodio in onda su Rai 1 è La luna di carta, andato in onda per la prima volta il 17 novembre 2008 e diretto, come sempre, da Alberto Sironi.

Dopo La pazienza del ragno e L’età del dubbio, quindi, Montalbano torna in prima serata con un altro episodio cult. La messa in onda di La luna di carta, infatti, fa parte del piano della Rai di trasmettere dieci grandi repliche della serie con protagonista Luca Zingaretti, in attesa delle tre nuove puntate, attese per il 2020.

Stasera in tv Montalbano Rai 1 | La Luna di Carta | Di cosa parla l’episodio

Stasera dunque, a partire dalle 21.25, gli appassionati di Montalbano potranno gustarsi l’episodio su Rai 1.

Ma di cosa parla La Luna di Carta? Le indagini di Montalbano, stasera, avranno a che fare con l’omicidio di Angelo Pardo, un informatore scientifico molto apprezzato nel suo campo. Il cadavere viene ritrovato in una casa con un proiettile piantato in testa e i pantaloni abbassati.

Salvo Montalbano, allora, interroga la sorella di Pardo, Michela, ma anche l’amante dell’uomo, Elena. Le due donne sono molto particolari: la prima aveva con il fratello un rapporto morboso, mentre la seconda ha un passato da tossicodipendente.

Le indagini del Commissario allora si concentrano sulla vita privata di Pardo, ma anche sui suoi guadagni, eccessivi per il lavoro che faceva. Una lenta opera di ricostruzione della vicenda, indizio dopo indizio, che porterà a un’inaspettata soluzione delle indagini.

Stasera in tv Montalbano Rai 1 | La Luna di Carta | Il cast

Nel cast dell’episodio, gli immancabili Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Angelo Russo (Agatino Catarella), Cesare Bocci (Domenico detto Mimì Augello) e Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio). Le due donne, Michela ed Elena, sono interpretate rispettivamente da Pia Lanciotti e Antonia Liskova. Nel cast anche Francesca Chillemi.

Non perdetevi dunque Il Commissario Montalbano – La luna di carta, stasera in tv su Rai 1 alle 21:25.

