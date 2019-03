Pensioni News | Ultime Notizie Oggi | Riforma | Novità

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Pensioni news

Aggiornamento 27 marzo – Il decretone è legge. Il dl 4/2019, contenente la riforma delle pensioni Quota 100 e il reddito di cittadinanza è stato approvato in via definitiva con 150 voti a favore e 107 voti contrari, e 7 astenuti al Senato.

Aggiornamento 26 marzo – Quota 100, Brambilla: “Costi per 33 miliardi e meno del 10% di nuovi posti di lavoro per i giovani”. Alberto Brambilla, esperto in materia di pensioni e presidente del Centro studi Itinerari previdenziali, ha stilato un’analisi sul Corriere parlando dei reali benefici apportati dalla nuova riforma. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 21 marzo – Via libera di Montecitorio al “decretone” con 291 sì. La Camera ha dato il suo via libera al decretone contenente Quota 100 e il reddito di cittadinanza con 291 sì, 141 no e 14 astenuti. Il testo del dl passa ora nuovamente al Senato per la terza lettura e l’approvazione definitiva.

Aggiornamento 19 marzo – Il “decretone” alla Camera: tutte le modifiche, voto in Aula giovedì 21 marzo. Il dl contenente la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza prosegue il suo iter parlamentare: dopo il passaggio in Commissione è pronto – con le nuove modifiche – a giungere in Aula per il voto di Montecitorio, fissato per giovedì 21 marzo 2019. Probabile il ricorso dell’esecutivo alla questione di fiducia. Novità importanti per quanto riguarda il riscatto agevolato della laurea. Qui tutti i dettagli

Aggiornamento 14 marzo – Quota 100, la maggioranza dei richiedenti è over 63. Dai dati che emergono dal documento stilato dall’Ufficio parlamentare di Bilancio di Montecitorio – dove si trova al momento il “decretone” che contiene la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza – sono soprattutto gli over 63 a richiedere di andare in pensione in anticipo con Quota 100. Una statistica che appare come un paradosso se si pensa che porta a un innalzamento dell’età di decorrenza per la pensione, che invece la riforma intendeva abbassare. Intanto aumentano i settori di servizi pubblici che rischiano di svuotarsi con le uscite anticipate. Qui tutti i dettagli

Aggiornamento 11 marzo – Con Quota 100 si svuota anche Atac: meno 350 dipendenti entro fine anno. Per quanto riguarda la municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico nella capitale, Atac, potrebbero esserci grossi buchi di personale entro la fine dell’anno a seguito delle 350 richieste di pensionamento anticipato con Quota 100. Qui tutti i dettagli

Aggiornamento sabato 9 marzo – Con Quota 100 rischio classi vuote: a settembre serviranno 140mila nuovi insegnanti. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore i pensionamenti ordinari, uniti alle numerose richieste per lasciare il servizio con Quota 100, lasceranno scoperte ben 140mila cattedre a settembre 2019. Qui tutti i dettagli

Pensioni News | Quota 100: come funziona e cosa prevede la nuova riforma

La riforma di superamento della legge Fornero, denominata Quota 100, inserita nella legge di Bilancio 2019 e successivamente approvata nel decreto pensioni e reddito di cittadinanza in Consiglio dei ministri la sera del 17 gennaio partirà quindi ad aprile 2019. Qui tutti i dettagli.

Il nuovo meccanismo di anticipo pensionistico in sperimentazione per il prossimo triennio – quindi fino al 2021 – prevede la possibilità di uscita dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi versati. I primi assegni con Quota 100 dovrebbero incassarli i dipendenti privati a partire dal 1° aprile 2019: sono previste infatti, dal momento in cui vengono maturati i requisiti per la pensione, delle finestre mobili di tre mesi per i dipendenti del settore privato e di sei mesi per quelli del pubblico.

Tutti quei lavoratori che sceglieranno di andare in pensione con Quota 100, inoltre, dovranno rispettare per cinque anni il divieto di cumulo tra pensione e altri redditi: il massimo consentito è di 5 mila euro annui netti. Questo periodo di divieto, in sostanza, si riferisce all’intervallo di tempo tra la maturazione dei requisiti per Quota 100 e quelli per la pensione di vecchiaia.

Pensioni News | Quota 41

“Quota 41 per tutti”, è questa l’idea e l’obiettivo del ministro Salvini. Ma di che si tratta?

La Quota 41 – insieme anche a Quota 100 – è una delle novità in tema di pensionamento introdotte dal governo giallo-verde più attese dai lavoratori.

Tale sistema prevede per i lavoratori accesso al pensionamento con 41 anni di contributi e senza vincoli di età.

Pensioni News | Opzione Donna

Opzione Donna – o anche regime sperimentale donna – è quella possibilità che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli.

Essendo una misura sperimentale necessita di un rifinanziamento annuale per essere prorogata; questo nel 2017 non è stato ottenuto, mentre invece è stato inserito nella legge di Bilancio 2019 (qui cosa prevede) per una sua proroga di un anno (invece che 3, come previsto inizialmente).

Il 17 gennaio 2019 il governo ha approvato il decreto pensioni e reddito di cittadinanza contenente anche le disposizioni in merito a Opzione Donna (qui tutti i dettagli)

Opzione Donna è stata introdotta nel 2004 con la legge Maroni e non è stata coinvolta dai cambiamenti introdotti con la legge Fornero; essa – come anticipato – permette alle donne lavoratrici, con tempi differenti tra dipendenti pubbliche e lavoratrici autonome, di accedere al pensionamento prima, ma con una penalizzazione sull’assegno.

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere questa formula di pensione anticipata, essi riguardano naturalmente l’età anagrafica, che deve essere di 58 anni per le dipendenti e di 59 se autonome. Per quanto riguarda invece l’anzianità contributiva, essa deve essere di almeno 35 anni al 31-12-2018.

Il calcolo per l’assegno è su base contributiva e, secondo le ultime novità, l’età anagrafica non subirà l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Pensioni News | Ape Social

L’Ape Social – abbreviazione di Anticipo pensionistico sociale – è un meccanismo di pensionamento che permette ai lavoratori in situazioni di disagio di ottenere la quiescenza senza penalità a partire dai 63 anni di età e dai 30-36 di contribuzione.

Tale modalità – introdotta per la prima volta dal governo Gentiloni come misura sperimentale – nello specifico prevede un’indennità a carico dello stato erogata dall’Inps in favore di coloro che presentano i requisiti di legge (a seguito di una domanda posta dal lavoratore, non è quindi un meccanismo automatico) e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Alla maturazione dei requisiti ordinari di quiescenza poi si entra infatti nella pensione ordinaria.

Chi può richiedere l’Ape Sociale? Tutti quei lavoratori in condizioni di difficoltà, quindi disoccupati, invalidi, caregivers (con almeno 63 anni di età e 30 di contributi versati) e lavoratori gravosi (con almeno 63 anni di età e 36 di contributi versati).

Per quanto riguarda la sua proroga, a seguito dell’approvazione del decreto pensioni e reddito di cittadinanza tale anticipo pensionistico a favore di alcune categorie di lavoratori rimane valido fino al 31 dicembre 2019.

Pensioni News | Ape Volontaria

L’Ape Volontaria – o anticipo pensionistico volontario – consiste in un regime pensionistico sperimentale che consente di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro tramite un prestito pensionistico erogato dalla banca.

Tale prestito viene erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità. I beneficiari dell’Ape Volontaria – che possono essere indistintamente dipendenti privati, pubblici e lavoratori autonomi – possono ottenere il prestito alla maturazione del diritto sull’anticipo pensionistico. Non possono, al contrario, farne richiesta i liberi professionisti iscritti alle casse professionali e – proprio per la natura stessa dell’anticipo pensionistico – i cattivi pagatori.

Per quanto attiene ai requisiti anagrafici e contributivi, tutti i lavoratori che intendano fare domanda per l’Ape devono avere un minimo di 63 anni e un montante contributivo non inferiore a 20 anni. Il prestito, che viene erogato da soggetti finanziatori e prevede l’obbligo di firmare una garanzia contro il rischio di premorienza, viene “coperto” da agenzie assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro.

Dal momento in cui viene presentata la domanda il prestito viene erogato per un minimo di sei mesi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. (qui tutti i dettagli)