Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 3 dicembre 2019.

Baretta: “Dopo Quota 100 non si tornerà alla Fornero”

Quota 100 “andrà a morire nel 2021 e non sarà rinnovata” ma il Governo aprirà un tavolo per ipotizzare nuovi strumenti di flessibilità di uscita verso la pensione, dato che “non è praticabile tornare alla legge Fornero”. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia, Pierpaolo Baretta, a margine dell’assemblea di Assofondipensione.

Baretta si riferisce al nuovo “scalone” che si presenterebbe nel 2022, una volta esaurita Quota 100. “È necessario aprire un confronto da gennaio”, ha detto il sottosegretario, “per decidere cosa succede dopo Quota 100. La mia opinione, è che si dovrebbe prevedere una soglia minima di partenza e poi dare la massima flessibilità possibile in base ai contributi versati e alle esigenze personali”.

Pensioni, la Cgil chiede un tavolo di confronto

La Cgil torna a chiedere l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo sul sistema pensionistico per uscire dalla situazione di incertezza dato che “ogni anno cambia qualcosa”. Lo ha detto il numero uno del sindacato, Maurizio Landini parlando all’assemblea di Assofondipensione. Il tavolo che dovrebbe aprirsi a gennaio secondo la disponibilità data nelle scorse settimane dal Governo dovrebbe secondo Landini affrontare la discussione sul sistema nel suo complesso compresa l’introduzione della pensione di garanzia. “Spesso in questi anni si è parlato di pensioni per fare cassa creando ancora più incertezza e insicurezza. Bisogna ragionare sull’intero sistema”, ha osservato Landini.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi martedì 3 dicembre 2019 in tempo reale Intrigo sul Mes, la riforma è stata già approvata o no? Quali contenuti possono ancora cambiare Mes, cosa cambia con la riforma del Fondo Salva-Stati