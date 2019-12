Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

Ocse: “I giovanni avranno pensioni basse, sarà una bomba che esploderà”

Nel futuro ci sarà un “problema drammatico di adeguatezza delle pensioni” perché coloro che hanno cominciato a versare in questi anni avranno probabilmente carriere discontinue in un sistema contributivo che lega le prestazioni ai contributi versati. Lo ha detto il capo del settore Lavoro e affari sociali dell’Ocse, Stefano Scarpetta, a margine della presentazione del rapporto Welfare Italia.

Scarpetta ha ricordato che cinque anni persi di contribuzione valgono il 9 per cento in meno della pensione. “Bisogna agire sul mercato del lavoro, ha detto, quella della pensioni non adeguate è una bomba che esploderà se non la si affronta”. “Le generazioni del 1980, ha aggiunto, cominciano a contribuire tardi, si troveranno con pensioni basse”, ha sottolinea il tecnico.

Dall’Ocse anche una frecciata contro Quota 100. L’idea che se si mandano in pensione prima le persone si creano posti di lavoro “non funziona”, ha evidenziato Scarpetta.

