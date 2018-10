Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

Ultime notizie | Venerdì 19 ottobre

19 ottobre – 18.50 – Moda, è morta a 96 anni Wanda Ferragamo, la signora del made in Italy. Qui il nostro articolo.

19 ottobre – 18.00 – Chiesa ortodossa, scisma tra Mosca e Costantinopoli dopo l’acefalia del Patriarcato di Kiev. Qui il nostro articolo.

19 ottobre – 17.10 – Italia, la Lega contro la presenza dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, al programma Rai ‘Che tempo che fa’: “La tv pubblica non può divulgare modelli distorti”. Qui il nostro articolo.

19 ottobre – 16.30 – Italia, l‘economia rallenta e gli investitori esteri riducono il portafoglio di titoli italiani. È quanto emerge dal Bollettino economico della Banca d’Italia, secondo il quale nel terzo trimestre dell’anno il Pil è cresciuto di appena lo 0,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti dello 0,1 per cento.

19 ottobre – 16.00 – Gaza, almeno 6 palestinesi sono rimasti feriti oggi da alcuni colpi di arma da fuoco sparati dalle truppe israeliane contro i manifestanti che dimostravano lungo il confine orientale della Striscia di Gaza, al confine con lo Stato ebraico.

19 ottobre – 15.30 – Caso Khashoggi, gli Emirati arabi uniti hanno messo in guardia dai tentativi di destabilizzare l’Arabia Saudita, finita nel mirino per la scomparsa di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente che si ritiene sia stato ucciso per ordine di Riad.

19 ottobre – 14.50 – Olanda, rilasciato il primo passaporto senza indicazione di genere. [Bbc]

19 ottobre – 14.20 – Caso Giuseppe Uva, il pg di Milano Massimo Gaballo ha presentato ricorso in Cassazione: “Arresto illegittimo causa della morte”. Qui il nostro articolo.

19 ottobre – 13.50 – Gaza, Israele ha schierato nuove truppe e carri armati al confine tra la striscia di Gaza e Israele, in previsione delle proteste che si tengono ogni venerdì. Qui la nostra diretta sulla tensione al confine tra Gaza e Israele.

19 ottobre – 13.20 – Germania, è di due morti e due poliziotti feriti il bilancio della sparatoria registratasi intorno alle 08.30 nella città di Kirchheim, nel sud-ovest del paese. [Bild]

19 ottobre – 12.20 – Italia, 41 migranti provenienti dal Kurdistan, fra cui un minorenne, sono sbarcati sulla spiaggia di Seminara, nel Reggino, da un’imbarcazione a vela.

19 ottobre – 12.10 – Italia, dopo l’intervista esclusiva a TPI sui fondi della Lega, Daniela Cantamessa potrebbe essere sentita dai pm di Genova. Qui la nostra inchiesta sui 49 milioni di euro scomparsi nel nulla

19 ottobre – 12.00 – Algeria, il governo algerino ha imposto alle dipendenti pubbliche di non indossare il niqab (il velo integrale) sul posto di lavoro, per motivi di identificazione.

19 ottobre – 11.35 – Spread, lo spread tra i Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è brevemente schizzato sopra quota 340 e poi ha ripiegato.

19 ottobre – 10.50 – Libia, il parlamento libico ha chiesto al governo di Tripoli di fermare gli attacchi condotti dai gruppi armati dell’opposizione ciadiana nel sud del paese.

19 ottobre – 10.30 – Turchia, la procura turca di Mersin ha emesso oggi 21 mandati di cattura per altrettante persone accusate di avere legami con la rete dell’imam Fethullah Gulen, considerato da Ankara l’ispiratore del tentato colpo di stato del luglio 2016.

19 ottobre – 10.00 – Israele, la Corte Suprema israeliana ha accolto ieri l’appello della studentessa statunitense che rischiava l’espulsione perché riconosciuta come attivista del movimento per il boicottaggio dello stato ebraico (BDS).

19 ottobre – 9.30 – Regno Unito, il capo negoziatore dell’Unione Europea Michel Barnier ha avvertito che la questione dei confini tra Irlanda e la provincia britannica dell’Irlanda del Nord potrebbe sconfiggere i negoziati sull’accordo sulla Brexit.

19 ottobre – 9.00 – Brasile, a nove giorni dal voto, Jair Bolsonaro, candidato di estrema destra alla presidenza del Brasile, si mantiene comodamente in testa alle previsioni per il ballottaggio, con il 59 per cento delle intenzioni di voto, contro il 41 per cento di Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva.

19 ottobre – 8.30 – Francia, nuove accuse per Michel Fourniret, il “mostro delle Ardenne”.

19 ottobre – 8.00 – Spread, nei primissimi scambi lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti, il top dal 2013. Il rendimento tocca il 3,738 per cento.

19 ottobre – 7.30 – Turchia, la polizia turca che indaga sul presunto omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi ha ampliato la ricerca. Ufficiali di polizia, che hanno chiesto l’anonimato, dicono che il suo corpo potrebbe essere stato occultato in una foresta vicina o in terreni agricoli.

Venerdì 19 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra , continua lo scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sul decreto fiscale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia una riunione del Consiglio dei ministri, prevista per sabato 20 ottobre, per chiarire la posizione del governo sul condono. Matteo Salvini sostiene che il decreto non si cambia e sostiene che diserterà il Cdm.

, continua lo scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sul decreto fiscale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia una riunione del Consiglio dei ministri, prevista per sabato 20 ottobre, per chiarire la posizione del governo sul condono. Matteo Salvini sostiene che il decreto non si cambia e sostiene che diserterà il Cdm. Partito Democratico , sia apre oggi la tre giorni della Leopolda, arrivata alla sua nona edizione. “Ritorno al futuro” lo slogan di quest’anno

, sia apre oggi la tre giorni della Leopolda, arrivata alla sua nona edizione. “Ritorno al futuro” lo slogan di quest’anno Movimento 5 Stelle , inizia a Roma la convention “Italia a 5 stelle”

, inizia a Roma la convention “Italia a 5 stelle” Unione Europea , il Commissario Europeo per gli Affari Economici Pierre Moscovici tiene una conferenza stampa a Roma. Qui la lettera che la Commissione Europea ha inviato all’Italia

, il Commissario Europeo per gli Affari Economici Pierre Moscovici tiene una conferenza stampa a Roma. Qui la lettera che la Commissione Europea ha inviato all’Italia Khashoggi , gli Stati Uniti chiedono a Riad di velocizzare i tempi di chiusura delle indagini sul giornalista saudita assassinato. Qui il riassunto della vicenda

, gli Stati Uniti chiedono a Riad di velocizzare i tempi di chiusura delle indagini sul giornalista saudita assassinato. Qui il riassunto della vicenda Afghanistan , a un giorno dalle elezioni parlamentari di sabato 20 ottobre, sul voto pesa la minaccia di nuovi attacchi dei Taliban. Qui cosa ci si aspetta dalle elezioni nel paese

, a un giorno dalle elezioni parlamentari di sabato 20 ottobre, sul voto pesa la minaccia di nuovi attacchi dei Taliban. Qui cosa ci si aspetta dalle elezioni nel paese Corea del Sud , il leader della Corea del Sud Moon Jae-in incontra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker a Bruxelles

, il leader della Corea del Sud Moon Jae-in incontra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker a Bruxelles Gaza, continuano le marce del ritorno. Qui i nostri aggiornamenti sulla Striscia di Gaza

continuano le marce del ritorno. Qui i nostri aggiornamenti sulla Striscia di Gaza Sport, questa mattina le azzurre del volley giocano la semifinale del mondiale contro la Cina. Qui potete seguire la diretta

Ultime notizie | Giovedì 18 ottobre

18 ottobre – 20.10 – Brexit, la sorte di Gibilterra, territorio britannico rivendicato dalla Spagna, non sarà un problema in vista dell’uscita di Londra dall’Ue, lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez.

18 ottobre – 19,20 – Francia, con un voto per alzata di mano i deputati francesi hanno approvato un emendamento che prevede uno sgravo fiscale massimo di 1.500 euro l’anno per i cittadini che ospiteranno rifugiati.

18 ottobre – 19,15 – Manovra, il vicepremier italiano Matteo Salvini ha risposto polemicamente alla Commissione europea: “Per l’Italia decidono gli italiani, non rompeteci le scatole, lasciateci lavorare”. Qui il nostro articolo

18 ottobre – 18.45 – Manovra, la Commissione europea ha inviato al governo italiano la lettera in cui contesta la manovra approvata dal Consiglio dei ministri. Qui il nostro articolo

18 ottobre – 18.15 – Migranti, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’incidente di Claviere sui migranti è “un fatto totalmente isolato che deploro profondamente”.

18 ottobre – 17.45 – Riace, Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, potrebbe scegliere Napoli per il suo domicilio, dopo la decisione del Riesame di Reggio Calabria di revocare gli arresti domiciliari ma di sottoporlo al divieto di dimora.

18 ottobre – 17.00 – Manovra, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, smentisce il collega Di Maio: “Nel decreto fiscale nessuna manina, io quello che abbiamo discusso per ore ed ore in Consiglio dei ministri l’ho trovato scritto”. Qui le notizie in tempo reale sul Governo.

18 ottobre – 16.20 – Migranti, la cancelliera tedesca Angela Merkel respinge l’ipotesi di contributi economici volontari come alternativa alla redistribuzione dei migranti: “Troppo facile”, ha commentato Merkel al termine del vertice Ue a Bruxelles.

18 ottobre – 16.00 – Russia, secondo il Cremlino, “l’Isis ha 700 ostaggi tra europei e americani”. [Tass]

18 ottobre – 15.50 – Israele , il governo ha concesso ai soldati di sparare anche ai manifestanti palestinesi che non si trovino immediatamente vicini alla recinzione che divide il Paese dalla striscia di Gaza. [Haaretz]

18 ottobre – 15.10 – Afghanistan, il generale Abdul Raziq, a capo della polizia della provincia di Kandahar è stato ucciso in un attentato rivendicato dai talebani. Secondo fonti afgane, sarebbero morti anche altri due alti funzionari afgani e due soldati statunitensi sarebbero feriti.

18 ottobre – ore 14.25 – Caso Khashoggi, i rappresentanti dei governi di Francia, Regno Unito e Olanda hanno annunciato che non parteciperanno alla conferenza economica che si terrà a Riad, in Arabia Saudita, dal 23 al 25 ottobre. Qui il nostro articolo con tutto quello che c’è da sapere sul giornalista scomparso.

18 ottobre – ore 14.10 – Usa, il presidente Donald Trump minaccia di chiudere la frontiera con il Messico: “Chiedo al Messico di fermare questo assalto, e se non in grado di farlo chiamerò l’esercito e chiuderò il confine”, ha scritto Trump su Twitter.

18 ottobre – ore 13.10 – Usa, caso Weinstein: la procura ha ammesso che un detective della polizia di New York aveva consigliato a una delle accusatrici del produttore cinematografico di cancellare dal suo telefono, prima di consegnarlo agli inquirenti, qualsiasi cosa ritenesse privata.

18 ottobre – ore 12.40 – Italia, secondo il ministro dell’Economia Tria la riforma Fornero “ha ridotto la crescita del Pil e rallentato il naturale turn over generazionale: ma un ricambio ci sarà grazie alla ‘quota 100′”.

18 ottobre – ore 11.50 – Costa d’Avorio, sono saliti a 5 i morti negli scontri scoppiati dopo le elezioni municipali e regionali del 13 ottobre scorso.

18 ottobre – ore 11.20 – Manovra, l’impostazione del Def rende le stime di maggior crescita “non credibili”. A dirlo è Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda durante l’assemblea dell’associazione.

18 ottobre – ore 10.58 – Turchia, è morto in un incidente stradale uno dei sospetti assassini del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Secondo il quotidiano filo governativo turco Yeni Safak la vittima sarebbe un tenente della Saudy Royal air force di 31 anni. [Yeni Safak]

18 ottobre – ore 10.17 – Etiopia, il parlamento ha eletto come suo presidente l’ex ministro della Funzione pubblica, Tagesse Chafo. Qui il nuovo governo etiope femminista

18 ottobre – ore 9.40 – Regno Unito, il primo ministro britannico Theresa May è pronta a discutere l’opzione “per estendere il periodo di transizione” verso la Brexit, durante il quale il Regno Unito resterà di fatto dentro l’Ue “ma solo per alcuni mesi. [Bbc]

18 ottobre – ore 9.05 – Genova, sono iniziate le operazioni di rientro degli sfollati della zona rossa nelle loro cause, inizialmente sospese a causa del forte evento. [Ansa]

18 ottobre – ore 8.00 – Usa, sale a 33 il bilancio dei morti dell’uragano Michael che si è abbattuto sugli Usa la scorsa settimana, colpendo soprattutto la Florida ma anche la Georgia, la Virginia e la Carolina del Nord. [The Guardian]

18 ottobre – ore 7.30 – Lega, parla per la prima volta una ex dipendente della Lega, storica segretaria di Umberto Bossi. Daniela Cantamessa accusa Salvini e Maroni sui 49 milioni spesi dal partito. Qui l’esclusiva di TPI

Giovedì 18 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra , il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al summit dei capi di stato e di governo a Bruxelles. Dopo le dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger, è atteso il verdetto di Bruxelles sulla Legge di Bilancio

, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al summit dei capi di stato e di governo a Bruxelles. Dopo le dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger, è atteso il verdetto di Bruxelles sulla Legge di Bilancio Genova , questa mattina gli sfollati che abitavano in via Porro e via Fillak avranno a disposizione due ore di tempo per portare via dalle loro case gli effetti personali

, questa mattina gli sfollati che abitavano in via Porro e via Fillak avranno a disposizione due ore di tempo per portare via dalle loro case gli effetti personali Mattarella , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa a Pontedera alla cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi

, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa a Pontedera alla cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi Città del Vaticano , Papa Francesco riceve in udienza il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che consegnerà al pontefice l’invito di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, a visitare Pyongyang. Qui abbiamo spiegato di cosa si tratta

, Papa Francesco riceve in udienza il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che consegnerà al pontefice l’invito di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, a visitare Pyongyang. Qui abbiamo spiegato di cosa si tratta Unione Europea, il commissario agli affari economici dell’Ue Pierre Moscovici è a Roma per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale e il ministro dell’Economia Giovanni Tria al Tesoro

il commissario agli affari economici dell’Ue Pierre Moscovici è a Roma per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale e il ministro dell’Economia Giovanni Tria al Tesoro Khashoggi , continuano le indagini sull’omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Qui abbiamo riassunto la vicenda

, continuano le indagini sull’omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Qui abbiamo riassunto la vicenda Cinema, inizia all’Auditorium Parco della Musica la Festa del Cinema di Roma. Martin Scorsese, Cate Blanchett e Michael Moore tra gli ospiti più attesi. Due i film italiani in selezione ufficiale: Il vizio delle speranza di Edoardo De Angelis e Diario di tonnara di Giovanni Zoppeddu. Qui il programma completo

Ultime notizie | Mercoledì 17 ottobre

17 ottobre – ore 20.10 – Caso Cucchi, concluso l’incontro tra Ilaria Cucchi ed Elisabetta Trenta. La ministra: “Dobbiamo chiedere scusa in tanti”. Qui il nostro articolo.

17 ottobre – ore 19.40 – Migranti, Malta soccorre un barcone con 44 migranti a bordo e accusa l’Italia di aver rifiutato di “assicurare, nel più vicino porto sicuro, riparo e supporto logistico alla nave”.

17 ottobre – ore 19.00 – Taranto, asilo politico negato: giovane del Gambia si suicida. Qui il nostro articolo.

17 ottobre – ore 18.00 – Consiglio Ue, Conte: “Sulla manovra non c’è margine di cambiamento”. Qui gli aggiornamenti sulla politica italiana.

17 ottobre – ore 17.30 – Khashoggi, Trump: “Abbiamo bisogno di Riad per combattere il terrorismo”. [Al Jazeera]

17 ottobre – ore 17.00 – Francia, Amnesty International denuncia sistematiche violazioni dei diritti dei migranti al confine con l’Italia nelle Alpi francesi. Qui il nostro articolo

17 ottobre – ore 16.00 – Siria, l‘inviato speciale dell’Onu per la Siria, Staffan de Mistura, lascerà il suo incarico “per ragioni prettamente personali” a fine novembre. [The Jerusalem Post]

17 ottobre – ore 15.45 – Mali, almeno 12 civili sono rimasti uccisi in un attentato terroristico presso il villaggio di Delleye, nella regione centrale di Mopti. [Agence de Presse Africaine]

17 ottobre – ore 14.45 – Migranti, il cargo “Just Fitz III”, battente bandiera delle Isole di Marshall, con a bordo circa 40 migranti è bloccato a sud di Lampedusa. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans, il cartello promotore della missione della nave Mare Jonio. Qui il nostro diario a bordo della nave

17 ottobre – ore 14.00 – Caso Khashoggi, Riad ha acconsentito alle perquisizioni nella casa del console saudita a Istanbul. Qui il nostro articolo con tutto quello che c’è da sapere sul giornalista scomparso.

17 ottobre – ore 13.00 – Crimea, un’esplosione nella scuola di Kerch ha provocato 18 morti e una quarantina di feriti. Secondo il governo russo si tratta di un attentato terroristico. Qui il nostro articolo.

17 ottobre – ore 11.30 – Turchia, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato il presidente turco Erdogan ad Ankara [Reuters]

17 ottobre – ore 9.30 – Italia, Domenico Lucano ha lasciato Riace. Qui tutti gli aggiornamenti

17 ottobre – ore 8.45 – Caso Khashoggi, per il giornale turco Yeni Safak, il giornalista saudita dissidente è stato torturato e ucciso nel consolato. Poi il suo corpo sarebbe stato smembrato. Qui il nostro articolo.

17 ottobre – ore 8.30 – Afghanistan, Jabar Qahraman, candidato afghano nella provincia di Helmand, è stato ucciso in un attentato contro il suo ufficio elettorale a Lashkar Gah, capoluogo della regione meridionale. [Reuters]

17 ottobre – ore 8.15 – Medio Oriente, raid israeliano contro la Striscia di Gaza dopo che dall’enclave palestinese nella notte è stato sparato un razzo caduto nella zona di Beer Sheva, nel sud dello Stato ebraico, causando danni ma nessuna vittima. Qui i nostri aggiornamenti sulla Striscia di Gaza

17 ottobre – ore 8.00 – Stati Uniti, la prigione Usa di Guantanamo resterà aperta “almeno per altri 25 anni”, ha dichiarato John Ring, responsabile della struttura. Qui il nostro articolo

Mercoledì 17 ottobre – L’agenda di oggi: