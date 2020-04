Stasera in tv 17 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 17 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 17 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Belle e Sebastien 3

Questa sera su Rai 1 va in onda il terzo e ultimo capitolo di Belle e Sebastien, film con Felix Bossuet e Tcheky Karyo.

Trama: Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle, ma Sebastien fara’ di tutto per non separarsi dalla sua fedele amica.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 un nuovo episodio di N.C.I.S.

Trama: Dell’omicidio di Jo Cortez, un bizzarro ammaestratore di corvi, è accusata il caporale Alimote, poiché nel suo frigorifero viene rinvenuta la pistola con cui è stato commesso il delitto.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Nome di donna

Trama: Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Questa sera su Rete 4 torna Quarto grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma “crime” più social della televisione italiana.

STASERA IN TV 17 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:21 – Puoi baciare lo sposo

Trama: Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. Come reagira’ alla notizia Camilla, ex fidanzata di Antonio? La madre di Paolo, Vincenza, parteciperà alle nozze? Ma, soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio?

GUIDA TV 17 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:31 – C.S.I.

21:20 – New Moon

Su Italia 1 questa sera va in onda il secondo film della Twilight Saga, New Moon.

Trama: Uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella porterà Edward e i suoi familiari ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza. A seguito di ciò Bella, addolorata per la separazione dal suo amato, cadrà in una forte depressione da cui uscirà parzialmente grazie all’amicizia con Jacob Black, un ragazzo apparentemente normale che, in realtà, ha in sé il gene del licantropo. Una serie di premonizioni equivocate riporteranno Edward e Bella in contatto ma nuove insidie e l’ira dei Volturi metteranno ancora una volta a dura prova l’amore tra i due ragazzi.

Trailer:

PROGRAMMI 17 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 17 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 145 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 2

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Diavoli Ep. 1 Prima TV

Questa sera su Sky Cinema Uno vanno in onda i primi due episodi di Diavoli, nuova serie tv con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 15

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 2

