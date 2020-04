Belle e Sebastien 3 – Amici per sempre: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, va in onda su Rai 1 il film Belle e Sebastien Amici per sempre, terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Cécile Aubry. Una toccante storia d’amicizia quella tra Sebastien e il cane Belle. La pellicola del 2018 è diretta da Clovis Cornillac e rappresenta il sequel di Belle e Sebastien – L’avventura continua. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Belle e Sebastien Amici per sempre? Di seguito tutte le informazioni.

Si tratta di un film francese d’avventura che ha riscosso successo in tutto il mondo per le emozioni che ha saputo regalare e la bella storia d’amicizia raccontata. L’appuntamento è per stasera, 17 aprile 2020, dalle 21.25 su Rai 1.

Belle e Sebastien – Amici per sempre: la trama del film

Sono trascorsi due anni da quando Sebastien ha ritrovato suo padre, nel frattempo il ragazzo è cresciuto, ha 12 anni e Belle ha avuto tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. Il giovane vive ancora nel piccolo villaggio di Saint Martin insieme alla sua famiglia e a Belle, con la quale il rapporto è ancora più intenso dopo la nascita dei tre cuccioli.

Una sera a casa del nonno l’adolescente ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, ed Angelina da poco sposi, e scopre così che hanno intenzione trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato, perché non vuole abbandonare la vita di montagna che ama così tanto, ma soprattutto non vuole lasciare il nonno César che invece lo sprona a partire e a scoprire il mondo.

A complicare le cose, secondo la trama di Belle e Sebastien Amici per sempre, è l’arrivo di un presunto proprietario di Belle, Joseph, che vuole riprendersi il suo cane al punto da minacciare sia Sebastien che César. Ma il ragazzo ormai è cresciuto ed è più maturo, per cui farà di tutto per proteggere se stesso e suo nonno e soprattutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.

Belle e Sebastien – Amici per sempre: il cast

Tanti gli attori popolari che prendono parte a questo terzo e ultimo capitolo di Belle e Sebastien del 2018, diretto da Clovis Cornillac. I film prendono spunto dal romanzo Belle et Sébastien pubblicato nel 1965, scritto da Cécile Aubry. Il primo adattamento cinematografico è del 2013, mentre il secondo capitolo, Belel e Sebastien – L’avventura continua è del 2015.

In questo terzo episodio il protagonista del film è ormai un adolescente: le novità principali sono rappresentate dall’arrivo dei tre cuccioli di Belle e dal possibile straziante distacco del ragazzo dalle Alpi Francesi. Nel cast troviamo Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac e Margaux Chatelier. Ecco l’elenco completo con gli attori e i personaggi interpretati.

Félix Bossuet: Sebastien

Tchéky Karyo: Cesar

Clovis Cornillac: Joseph

Thierry Neuvic: Pierre

Margaux Châtelier: Angelina

André Penvern: Urbain

Anne Benoît: Madeleine

Lilou Fogli: Lisa

Naëlle Thomas: Marie

Octave Bossuet: Hector

Olivier Bouana: maestro di scuola

Belle e Sebastien – Amici per sempre: il trailer

Ecco il trailer ufficiale di Belle e Sebastien 3, l’ultimo capitolo della saga intitolato Amici per sempre ed in onda stasera, 17 aprile 2020, in prima serata su Rai 1.

Belle e Sebastien Amici per sempre film: diretta tv e streaming

Dove vedere Belle e Sebastien Amici per sempre? Il film va in onda questa sera – venerdì 17 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

