Belle e Sebastien – Amici per sempre: la trama del film in onda su Rai 1

Questa sera, venerdì 17 aprile 2020, va in onda su Rai 1 il film Belle e Sebastien Amici per sempre, terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Cécile Aubry. Si tratta del sequel della pellicola del 2015 Belle e Sebastien – L’avventura continua. Belle e Sebastien 3 è un film del 2018 diretto da Clovis Cornillac e racconta l’emozionante amicizia tra il giovane Sebastien e la cagnolina Belle. Una pellicola francese che ha avuto successo in tutto il mondo ed è adatta per tutta la famiglia. Ma qual è la trama e di cosa parla Belle e Sebastien Amici per sempre? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Belle e Sebastien – Amici per sempre: la trama

Sono passati due anni da quando Sebastien ha ritrovato suo padre, adesso il ragazzo è cresciuto e ha 12 anni, per cui è più maturo ma non rinuncia al suo legame e all’amicizia con il cane Belle. La grande novità è rappresentata dal fatto che Belle ha avuto tre cucciali: un fatto che legherà ancora di più Sebastien al suo animale. Il giovane, inoltre, che vive ancora nel piccolo villaggio di Saint Martin insieme alla sua famiglia, si prenderà cura con amore dei cuccioli.

Una sera a casa del nonno l’adolescente ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, ed Angelina da poco sposi, e scopre così che i due hanno intenzione trasferirsi presto in Canada. Sebastien è molto scosso, perché non vuole abbandonare la vita di montagna che ama così tanto, ma soprattutto non vuole lasciare il nonno César che invece lo sprona a partire e a scoprire il mondo.

A complicare ulteriormente le cose, secondo la trama di Belle e Sebastien Amici per sempre, è l’arrivo di un presunto proprietario di Belle, Joseph, che vuole riprendersi il suo cane al punto da minacciare sia Sebastien che César. Ma il ragazzo ormai cresciuto e più maturo, farà di tutto per proteggere se stesso e suo nonno e soprattutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe. Appuntamento con Belle e Sebastien 3 – Amici per sempre questa sera, 17 aprile 2020, su Rai 1 dalle 21.25.

