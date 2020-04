Belle e Sebastien – Amici per sempre: il cast del film stasera su Rai 1

Belle e Sebastien Amici per sempre è il terzo capitolo della saga francese incentrata sull’amicizia tra il giovane Sebastien e il suo cane Belle. Stasera, 17 aprile 2020, va in onda su Rai 1 in priva visione tv il film Belle e Sebastien Amici per sempre, ultimo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di Cécile Aubry. Nel cast tanti attori celebri e amati dai fan che hanno seguito tutta la saga cinematografica.

Ma di cosa parla e qual è la trama di Belle e Sebastien – Amici per sempre? Sono trascorsi due anni da quando Sebastien ha ritrovato suo padre, nel frattempo il ragazzo è cresciuto, ha 12 anni e Belle ha avuto tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle che vuole riprendersela, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe e dai suoi tre cuccioli.

Il film ha avuto un successo importante in tutto il mondo. Si tratta del terzo e ultimo episodio tratto dai romanzi di Cécile Aubry. La pellicola del 2018 è diretta da Clovis Cornillac. Nel cast troviamo tutti gli attori più importanti della saga: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier, André Penvern, Anne Benoît, Lilou Fogli, Naëlle Thomas, Octave Bossuet e Olivier Bouana. Di seguito l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Félix Bossuet: Sebastien

Tchéky Karyo: Cesar

Clovis Cornillac: Joseph

Thierry Neuvic: Pierre

Margaux Châtelier: Angelina

André Penvern: Urbain

Anne Benoît: Madeleine

Lilou Fogli: Lisa

Naëlle Thomas: Marie

Octave Bossuet: Hector

Olivier Bouana: maestro di scuola

Ecco il trailer ufficiale di Belle e Sebastien – Amici per sempre. Appuntamento questa sera in prima visione su Rai 1 dalle 21.25.

