Stasera, 17 aprile 2020, va in onda su Rai 1 in prima visione il film Belle e Sebastien – Amici per sempre. Si tratta dell’ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di Cécile Aubry. Belle e Sebastien 3 è un film del 2018 diretto da Clovis Cornillac e racconta l’emozionante amicizia tra il giovane Sebastien e la cagnolina Belle. Ma come fare per vedere il film Belle e Sebastien in diretta tv e in streaming?

Ma di cosa parla e qual è la trama di Belle e Sebastien – Amici per sempre? Sono trascorsi due anni da quando Sebastien ha ritrovato suo padre, nel frattempo il ragazzo è cresciuto, ha 12 anni e Belle ha avuto tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle che vuole riprendersela, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe e dai suoi tre cuccioli.

Il film in prima visione Belle e Sebastien Amici per sempre va in onda questa sera, 17 aprile 2020, su Rai 1. Appuntamento in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere il film diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare il film Belle e Sebastien – Amici per sempre anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

