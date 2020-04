Stasera in tv 10 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 10 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 10 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Corona di spine Porta a Porta Speciale Venerdì Santo

20:50 – Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

22:20 – Corona di spine Porta a Porta Speciale Venerdì Santo

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90 Minuti in Paradiso

Trama: Tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Un posto al sole- Classic

21:00 – L’Albero degli zoccoli

Trama: Tra l’autunno 1897 e l’estate 1898, quattro famiglie vivono in una cascina della Bassa Bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profondo legame spirituale e culturale che li porta a vivere insieme cose belle e cose tragiche, avvenimenti ordinari e avvenimenti straordinari.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – IL RE DEI RE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – IL RE DEI RE – 2 PARTE

Trama: Il film inizia con la nascita di Gesu’, nel quadro di una situazione particolarmente travagliata a causa della spietata dominazione romana sul territorio di Giudea. La vita di Cristo viene poi narrata secondo le tappe consuete dalla strage degli innocenti da parte di Erode, al lavoro di Gesu’ come falegname, dalle tentazioni, alla predicazione fino alla crocifissione e alla resurrezione. Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa. Ray accentua la lettura “politica” della vicenda soprattutto nelle figure di Barabba e di Giuda, visti come ribelli al potere della dominazione di Roma.

STASERA IN TV 10 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – QUASI AMICI – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – QUASI AMICI – 2 PARTE

Trama: Dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giu’, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di lui, che lo porti in giro e che accontenti ogni sua richiesta, e assume come badante Driss, un giovane senegalese dalla pelle scura appena uscito dal carcere. Driss, pero’, e’ la persona meno adatta a quel tipo di lavoro, andando incontro a una serie di imprevisti iniziali e di incomprensioni che, una volta superate grazie agli insegnamenti di Philippe, pongono la base per un rapporto di amicizia folle e inaspettato.

GUIDA TV 10 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VITE ISOLATE

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CALDO MORTALE

21:18 – TWILIGHT – 1 PARTE

22:42 – TGCOM

22:45 – METEO.IT

22:48 – TWILIGHT – 2 PARTE

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Twilight.

PROGRAMMI 10 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 10 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Ascoli – San Benedetto del Tronto

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 9

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 139 Prima TV

21:30 – La notte dei record Ep. 3

SKY CINEMA UNO

21: 15 – Hercules: il guerriero

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 10

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 1

22:20 – E poi c’è Cattelan Best of

23:25 – E poi c’è Cattelan Ep. 1

00:30 – E poi c’è Cattelan Best of

