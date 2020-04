Stasera in tv 11 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, sabato 11 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 11 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Speciale Porta a Porta Veglia di Resurrezione

20:50 – Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco

Questa sera, dalle ore 20:50, su Rai 1 in diretta dalla Basilica di San Pietro va in onda la Veglia Pasquale nella Notte Santa celebrata da Papa Francesco.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Valerian e la città dei mille pianeti



Su Rai 2 questa sera va in onda Valerian e la città dei mille pianeti diretto da Luc Besson, nel cast vediamo Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke.

Trama: Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l’universo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

21:45 – The Young Victoria

Questa sera su Rai 3 va in onda il film The Young Victoria con Emily Blunt, Rupert Friend, Mark Strong, Jim Broadbent, Paul Bettany, Miranda Richardson, Jesper Christensen.

Trama: Inghilterra, Ottocento. La principessa Vittoria lotta per la successione. Tra intrighi e amori riesce a imporsi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – Stasera Italia Weekend Speciale

Questa sera su Rete 4 va in onda una puntata speciale di Stasera Italia Weekend.

STASERA IN TV 11 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – Ciao Darwin – Terre desolate

Questa sera su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento in replica di Ciao Darwin – Terre desolate.

GUIDA TV 11 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – VITE ISOLATE

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CALDO MORTALE

21:12 – Vita da giungla: alla riscossa – Il film

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Vita da giungla: alla riscossa.

Trama: Tratto dall’omonima serie animata. Maurice ha tutto di un pinguino ma in lui si nasconde una tigre! Il pinguino, allevato da una tigre e tutt’altro che maldestro, e’ diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici, “La squadra della giungla”, Maurice conta rimettere ordine e giustizia nella foresta, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente invece di distruggerla.

PROGRAMMI 11 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – I Tartassati

Questa sera su La 7 è in programmazione il film I Tartassati con Totò, Aldo Fabrizi e Louis de Funes.

Trama: Il cavalier Pezzella, che possiede un grande negozio di tessuti, teme un’ispezione della Tributaria. Quando questo avviene, Pezzella cerca ogni espediente per corrompere l’onesto maresciallo Topponi. I suoi tentativi risultano vani, nonostante il negoziante cerchi anche di sfruttare la relazione tra suo figlio e la figlia di Topponi.

PROGRAMMI TV 11 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti Franciacorta

21:30 – Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

Questa sera va in onda il film Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro.

Trama: Un simpatico regalo arriva alla societa’ di copertura dell’Intelligence britannico. Un proiettile d’oro con inciso un numero: 007. Messaggio chiaro, a mandarlo (forse) un killer di origine cubana, Scaramanga, allevato in un circo e amante degli animali, delle belle donne e della sua proverbiale pistola d’oro. Nessuno l’ha mai visto: ma James Bond cerca di rintracciarlo seguendo varie piste, da Beirut a Hong Kong fino ad un’isola della Thailandia, base segreta del sicario. Al fianco di 007 la pasticciona Mary Goodnight. Tratto dall’ultimo romanzo di Ian Fleming, in cui la figura del killer acquista una fisionomia da alter ego della celebre spia.

SKY CINEMA UNO

21: 15 – SpiderMan: Far From Home

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Family Food Fight

