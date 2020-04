Veglia Pasquale nella notte santa celebrata da Papa Francesco: dove vedere in tv e in streaming

Sabato 11 aprile 2020 Rai 1 programma la diretta della veglia pasquale, essendo questa la notte santa. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Veglia Pasquale sarà celebrata da Papa Francesco. Quella di quest’anno sarà una Pasqua a porte chiuse, ognuno a casa propria, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Ma neanche il virus può fermare l’arrivo della Pasqua e il Santo Padre celebrerà i riti della Settimana Santa all’altare della cattedra, nella Basilica di San Pietro, senza però audience. Questa sera, 11 aprile, il Pontefice presiede la Veglia Pasquale nella Notte Santa.

Dopo la Benedizione del fuoco nuovo nell’atrio, la processione con il cero pasquale e il canto dell’Exsultet, presiede la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica. Quella di sabato 11 è una giornata dedicata all’arrivo della Pasqua. Come appuntamento serale, a partire dalle 20:50, ci sarà Papa Francesco a intrattenere gli italiani per la Veglia Pasquale della Notte Santa, che durerà fino alle 22:30.

Ma dove seguire la veglia pasquale con Papa Francesco? Dove vederla in tv? E in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Veglia Pasquale nella Notte Santa, dove seguirla in tv

La Veglia Pasquale della Notte Santa viene trasmesso su Rai 1. Appuntamento questa sera, 11 aprile 2020, in prima tv dalle 20:50. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Veglia Pasquale nella Notte Santa, dove seguirla in streaming

Chi vuole seguire invece la Veglia Paquale via streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

