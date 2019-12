Stasera in tv 29 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 29 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 29 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 29 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il mio nome è Thomas

Questa sera su Rai 1 va in onda Il mio nome è Thomas, film drammatico con la regia di Terence Hill. La trama? Thomas parte dall’Italia per raggiungere il deserto spagnolo nella zona di Almeria dove trovare l’atmosfera e la pace necessaria per leggere un libro a cui tiene molto. Poco dopo la partenza, aiuta una ragazza, Lucia, a fuggire da due tipi poco raccomandabili e a cui lei ha sottratto del denaro. Il viaggio, in cui non mancheranno occasioni per perdersi di vista per poi incontrarsi di nuovo, li spingerà a conoscersi e a comprendersi.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Il Campionato fa 90

23:30 – Dubai Globe Soccer Awards 2019

Questa sera su Rai 2 va in onda Il campionato fa 90. Un varietà quiz per celebrare i 90 anni della Lega Calcio di Serie A.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:20 – I miserabili

Questa sera su Rai 3 va in onda I Miserabili. Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra. Ma l’incontro con un Vescovo particolarmente amorevole e generoso lo mette in crisi aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall’odio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – LOVE ACTUALLY-L’AMORE DAVVERO

Su Rete 4 va in onda il film Love Actually con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley, Laura Linney e Rowan Atkinson.

Trama: Londra, alcune settimane prima di Natale. Scene di vita quotidiana. Il Primo Ministro deve vedersela con il personale di servizio, uno scrittore tradito trova il vero amore sulle rive di un lago, una timida ragazza finalmente riesce a dichiararsi al collega, un patrigno finisce per instaurare un rapporto molto forte con il figlio, una moglie sospetta di essere tradita e va in crisi.

STASERA IN TV 29 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – ZOOTROPOLIS

Su Canale 5 stasera va in onda Zootropolis, cartone animato che racconta le avventure della piccola coniglietta Judy Hoops.

GUIDA TV 29 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMA CORSA

21:20 – DIN DON – IL RITORNO

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Din Don – Il ritorno

Trama: Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese del Trentino dove Don Dino prestava servizio per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che il prete, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere.

PROGRAMMI TV 29 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – TUT – Il destino di un Faraone

Questa sera su La 7 è in programmazione la serie tv Il destino di un Faraone

Trama: Interpretata dal premio Oscar Ben Kingsley, la serie racconta la storia dell’ascesa di Tut al potere e la sua lotta per condurre l’Egitto alla gloria.

PROGRAMMI TV 29 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese 4 ristoranti Abruzzo

21:30 – Il bacio di mezzanotte

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il bacio di mezzanotte

Trama: Mia Pearson è un’organizzatrice di feste alla quale viene chiesto di preparare un evento in soli cinque giorni. La giovane si vede costretta a collaborare con uno sconosciuto, tale David Campos, per riuscire a portare a termine il suo lavoro. Questo rapporto, inizialmente forzato, cambierà la sua vita regalandole l’amore.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Alla ricerca dell’Isola di Nim

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Alla ricerca dell’Isola di Nim.

Trama: Alexandra è una famosa scrittrice di libri per l’infanzia, specializzata in storie avventurose e mozzafiato. Tuttavia non è felice: vive infatti sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona con l’esterno solo attraverso il computer. A “stanarla” e’ il messaggio di una piccola fan che le scrive un’accorata richiesta d’aiuto…

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 29 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

21.00 – #SkyBuffaRacconta: Gigi Riva

SKY UNO

20:10 – The Robbie Williams Christmas Show

21:15 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

Dopo il record di incassi al box office, Alessandro Siani approda in tv, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista.

