Stasera in tv 24 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 24 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 24 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta la tradizionale Messa di Natale celebrata da Papa Francesco a San Pietro.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Lol 🙂

21:20 – Alla ricerca di Dory

Questa sera su Rai 2 va in onda il film d’animazione della Disney Pixar Alla ricerca di Dory.

Trama: Dory vive felicemente presso la barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. Quando Dory ricorda improvvisamente di avere una famiglia che forse la sta cercando, i tre decidono di partire per una straordinaria avventura attraverso l’oceano che li condurra’ fino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che e’ anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del posto.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – 43esimo Festival del Circo di Montecarlo

Questa sera su Rai 3 va in onda il 43esimo Festival del Circo di Montecarlo, fondato nel 1974 da Ranieri III di Monaco. Dal 2006 Stephanie di Monaco è la presidente di questa manifestazione dove vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti più meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Sette spose per sette fratelli

Su Rete 4 va in onda una famosa e storica pellicola del 1954 per la regia di Stanley Donen, Sette spose per sette fratelli.

Trama: I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

STASERA IN TV 24 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:00 – Concerto di Natale in Vaticano

Su Canale 5 stasera va in onda, dalla prestigiosa sala Paolo VI in Vaticano, il tradizionale Concerto di Natale con la conduzione di Federica Panicucci e la partecipazione di star internazionali.

GUIDA TV 24 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:23 – Tgcom

20:26 – Meteo.it

20:29 – Il Grinch – 2 parte

21:30 – Una poltrona per due

Su Italia 1 questa sera il tradizionale appuntamento con una celebre commedia che, da anni, Mediaset trasmette il giorno della Vigilia di Natale: Una poltrona per due, con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

PROGRAMMI TV 24 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Rango

Questa sera su La 7 è in programmazione Rango, film d’animazione co Johnny Depp e Isla Fisher.

Trama: Nel West si aggira Rango, camaleonte in crisi di identità, che sogna di diventare un eroe del genere. In seguito a un incidente si ritrova solo nel deserto e in cerca di acqua si imbatte in una piccola cittadina, tenuta sotto il giogo di banditi e affaristi senza scrupoli.

Ecco il trailer:



PROGRAMMI TV 24 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Aosta

21:30 – Fantozzi in Paradiso

Su Tv8 questa sera va in onda il film Fantozzi in paradiso, ottavo film della celebre serie con protagonista Paolo Villaggio.

Trama: Mentre sta assistendo al funerale di un amico, Fantozzi resta ferito in un incidente. All’ospedale le radiografie dicono che al ragioniere resta una sola settimana di vita. L’uomo cerca quindi di godersi al meglio il tempo che gli resta.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Bourne Legacy

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Bourne Legacy, con Jeremy Renner e Edward Norton.

Trama: L’agente Jason Bourne ha reso pubblica l’esistenza del programma segreto Treadstone mettendo in allarme la Cia che teme si scoprano anche gli altri programmi usati per formare spie e combattenti. Il programma più a rischio è l’Outcome, evoluzione diretta del Treadstone e usato per addestrare sei agenti speciali per il Dipartimento della Difesa come Aaron Cross. Le rivelazioni di Bourne preoccupano anche Ric Byer, l’ideatore del programma. Per evitare che si scoprano i collegamenti tra il caso Bourne e la sua agenzia di ricerca, Byer è disposto a cancellare ogni traccia del Treadstone e del suo derivato Outcome, compresi scienziati, medici e agenti coinvolti.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 24 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

21:00 – La 100 Km dei campioni

21:30 – La 100 Km dei campioni

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la classica sfida sulla pista di flat track, con moltissimi piloti del motomondiale e delle due ruote che proveranno a battere il padrone di casa Valentino Rossi.

SKY UNO

20:15 – The Robbie Williams Christmas Show

21:15 – Stasera Felicità – Alessandro Siani Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda Stasera Felicità – Alessandro Siani, con il comico partenopeo che, dopo il record di incassi al box office, approda in tv, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista.

