Concerto di Natale in Vaticano 2019 con Federica Panicucci stasera su Canale 5: cast e cantanti

Questa sera, martedì 24 novembre 2019, va in onda su Canale 5 in prima serata il consueto Concerto di Natale in Vaticano, condotto quest’anno da Federica Panicucci. Si tratta della 27esima edizione dell’evento benefico che si tiene nell’Aula Paolo VI, dove si esibiscono grandi cantanti e artisti.

Appuntamento dunque per questa sera, Vigilia di Natale, con il Concerto in Vaticano in onda su Canale 5 dalle 21.20. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

La serata, condotta quest’anno da Federica Panicucci, ha come sempre un intento benefico. Nell’Aula Paolo VI si esibiscono per l’occasione alcuni tra i più grandi artisti e cantanti della scena internazionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Concerto di Natale in Vaticano 2019.

Concerto di Natale in Vaticano 2019: il cast e gli artisti

Grandi ospiti e cantanti tra i più amati dal pubblico si esibiranno in questo concerto, in onda alla Vigilia di Natale su Canale 5. Tra i grandi artisti internazionali sul palco dell’Aula Paolo VI in Vaticano troviamo Lionel Richie, Bonnie Tyler, Mirelle Mathieu, Susan Boyle e Leo Rojas.

Per quanto riguarda i cantanti italiani ci saranno invece Elisa ed Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea Griminelli. Ad impreziosire la serata, anche il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood, e ancora Davide Merlini, Alma Manera e il chitarrista Giorgio Albiani.

Il cast completo del Concerto di Natale in Vaticano 2019

L’Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Non mancheranno un coro gospel dagli USA, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell’Art Voice Academy.

Concerto di Natale in Vaticano 2019, i progetti e come donare

Come ogni anno, il Concerto in onda stasera su Canale 5 sostiene importanti progetti benefici.In particolare questa 27esima edizione della manifestazione rilancia l’impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso.

Il progetto, chiamato “Facciamo rete per l’Amazzonia“, si divide in due importanti interventi. Chi vuole può contribuire donando al numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.

La prima iniziativa è “Scholas Occurrentes” ed ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle 450mila scuole sparse nel mondo e appartenenti alla piattaforma Scholas.social, promuovendo nelle scuole un’attività di riforestazione. L’obiettivo è quello di andare a ricostruire rapporti di armonia tra gli uomini e la natura realizzando anche attività di scambio tra studenti e scuole.

Il secondo intervento promosso dal Concerto di Natale in Vaticano 2019 in onda stasera su Canale 5, promosso dall’azione Salesiana, punta a preservare la presenza, la tradizione e la cultura della popolazione indigena nel distretto di Lauaretê, a nord ovest dell’Amazzonia brasiliana, al confine con la Colombia, un luogo distante da tutto e molto spesso dimenticato dalle istituzioni politiche e sociali.

Una zona difficile, dove le popolazioni locali vivono in condizioni di grandissimo disagio sia sociale che sanitario; zone dove la violenza, i furti e gli omicidi sono diventati all’ordine del giorno, soprattutto tra i minori. L’obiettivo dei salesiani, che potrà essere realizzato grazie al contributo di chi deciderà di fare una piccola donazione, è quello di dare un aiuto concreto per aiutare le giovani popolazioni a vivere in un luogo sicuro.

Concerto di Natale in Vaticano 2019, dove vedere in diretta tv e in streaming

Il Concerto di Natale 2019 in Vaticano va in onda stasera, 24 dicembre, su Canale 5 dalle 21.20. Per vedere Canale 5, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre. Se volete vederlo in HD, invece, potete andare al tasto 505 del vostro telecomando. In alternativa, se siete clienti Sky, potete vedere la rete ammiraglia Mediaset anche al 105 del vostro decoder.

Se non sarete a casa, potete recuperare l’evento su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione. Per usufruirne, potete andare sul sito ufficiale o scaricare l’omonima app per pc, smartphone e tablet (disponibile sia per dispositivi Apple che Android). Dopo esservi registrati (la registrazione è totalmente gratuita) con una mail o un account social, potete accedere e scegliere, dal menu a tendina, la diretta di Canale 5. Lì, dalle 21:20 del 7 novembre, potrete gustarvi il Concerto di Natale in Vaticano in streaming.

Dal giorno dopo, inoltre, sempre su Mediaset Play l’evento condotto da Federica Panicucci sarà disponibile in streaming in ogni momento, grazie alla funzione on demand.