Stasera in tv 20 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 20 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 20 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Speciale TG1

Questa sera su Rai 1 va non va in onda un’altra puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, ma uno speciale TG1 sul Coronavirus.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di The Good Doctor.

Trama: Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly per colpa di un fastidioso tatuaggio. Il caso di una paziente gli farà ca pire che le sue paure derivano da altro… – Il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre sul letto di morte e l’incontro con la famiglia ha dei risvolti inaspettati…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La gente che sta bene 1^TV

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Passeggeri notturni, con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Jennipher Rodriguez, Laura Baldi, Matteo Scalzo, Carlotta Giannone, Carlo Buccirosso

Trama: Al top della sua attivita’, l’avvocato milanese Umberto Maria Dorloni (Claudio Bisio) non risente alcun segno della crisi economica che interessa l’Italia. Con una carriera costantemente in crescita, una moglie dal carattere solido (Margherita Buy) e un grosso conto in banca di cui disporre, Umberto e’ un essere arrogante ed egocentrico che ben presto si ritrova ad affrontare una situazione per lui inaspettata: licenziato dallo studio in cui lavora, fara’ di tutto per non rinunciare ai suoi privilegi, fidandosi delle promesse di futuro radioso fattegli da un cinico avvocato d’affari (Diego Abatantuono).

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda un appuntamento di Quarto Grado

STASERA IN TV 20 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Amici di Maria

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Atomica Bionda

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Atomica Bionda con Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger

Trama: Sullo sfondo del Muro di Berlino, con la Guerra Fredda agli sgoccioli, un’esperta agente dell’MI6 britannico viene incaricata di sgominare una pericolosa rete di spionaggio.

Trailer:



PROGRAMMI TV 20 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma PropagandaLive.

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 19 marzo 2020, programmi e film: Don Matteo, Attacco al potere, Benvenuti al Nord Stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020, programmi e film: Assassinio sull’Orient Express, Gf Vip, X-Men 2 Stasera in tv martedì 17 marzo 2020, programmi e film: Pechino Express, Ricomincio da noi , Harry Potter e La camera dei segreti

PROGRAMMI TV 20 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent

Su Tv8 questa sera spazio al meglio di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Amici di letto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Amici di letto

Trama: Uscita da una relazione disastrosa, una cacciatrice di teste e il suo nuovo cliente, divenuto il suo migliore amico, fanno il patto di porre fine al sesso occasionale qualora tra i due dovesse nascere qualcosa. All’inizio il piano funziona ma ben presto i due amici s’innamorano e dovranno rivalutare cosa significano l’uno per l’altra.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Best Backery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno va in onda una puntata di Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA Q