Stasera in tv 2 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 2 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 2 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I Medici

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata della terza stagione della serie evento I Medici, con un cast stellare composto da Francesco Montanari, che nei panni del Savonarola avrà un ruolo di rilievo nei nuovi episodi, così come Neri Marcorè che darà il volto al Papa Innocenzo VIII, successore di Papa Sisto IV interpretato da John Lynch. A Giorgio Marchesi è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico, mentre Johnny Harris sarà Bruno Bernardi suo nuovo consigliere.

Trama: La seconda stagione della serie si era conclusa con la terribile “Congiura dei Pazzi”, autorizzata dal Papa Sisto IV, in cui Jacopo e Francesco Pazzi speravano di assassinare Lorenzo e suo fratello Giuliano nel Duomo di Firenze. A pochi mesi dall’accaduto, in cui Giuliano ha perso la vita, Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendetta. Per proteggere la sua famiglia e gli ideali artistici e culturali per cui ha vissuto, Lorenzo si troverà a compiere scelte sempre più difficili, mettendo a rischio la sua anima e gli affetti più cari. Il potere nelle mani dei Medici, tuttavia, è più saldo che mai, anche se la guerra con Papa Sisto IV incombe e il Conte Riario, suo nipote, cerca in ogni modo di far precipitare gli eventi. Mentre la situazione della banca si fa sempre più instabile, la politica spinge Lorenzo a rinunciare agli ideali di un tempo, mettendo a dura prova il rapporto con la moglie Clarice, soprattutto in occasione dell’incontro del Magnifico con una vecchia conoscenza: la bellissima Ippolita Sforza. La famiglia Medici supererà i dissapori e il lutto per la morte di Giuliano in seguito alla scoperta dell’esistenza di Giulio, figlio naturale del defunto Giuliano. Nel frattempo, Lorenzo continua a finanziare il mondo dell’arte, incontrando il genio di nuovi artisti, come Leonardo e un giovane Michelangelo. Nell’affermare il suo potere sempre più assoluto, però, Lorenzo si scontra con un nemico inaspettato: il frate domenicano Girolamo Savonarola che con le sue prediche infiamma il popolo di Firenze contro la tirannia dei Medici.



RAI 2

19:42 – Due gocce d’acqua

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti amici miei

Questa sera su Rai 2 torna dopo lo stop per i bassi ascolti Maledetti amici miei, lo show tra tv e teatro con Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber e Sergio Rubini.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro Paese, condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 2 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, il programma serale di Barbara d’Urso con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e del gossip.

GUIDA TV 2 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, nuovo capitolo della saga con protagonisti Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush.

Trama: Dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera, grazie alla bella e inaffidabile figlia di quest’ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, Jack fa dunque rotta verso la Fontana della giovinezza, alleandosi con Barbossa che si finge al servizio della corona d’Inghilterra, ma che in realtà vuole vendicarsi di Barbanera, responsabile della gamba di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari occorrono pero’ alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di sirena.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 2 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 2 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 11 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Quantum of Solance

Su Tv8 questa sera va in onda il film Quantum of Solance, film d’azione del 2008 con Daniel Craig.

Trama: L’agente segreto di Sua Maestà cerca di scoprire la verità sulla misteriosa Vesper, la donna di cui si era fidato (e innamorato) e che lo ha tradito. La sua missione, che per molti evidenti aspetti rischia di coinvolgerlo anche troppo sul piano personale, lo porterà in Italia, Austria e Sud America, sulle tracce dell’organizzazione cui appartiene Vesper, il cui piano criminale e’ molto più ampio e pericoloso di quanto si potesse immaginare.

Potrebbero interessarti Stasera in tv domenica 1 dicembre 2019, programmi e film: Pezzi Unici, La cerva bianca – Monteperdido Stasera in tv sabato 30 novembre 2019, programmi e film: Una storia da cantare – Lucio Battisti, Città segrete, Tu sì que vales Stasera in tv venerdì 29 novembre 2019, programmi e film: 20 anni che siamo italiani, Il processo

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Escape Room

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il Grinch 2018

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Il Grinch, lo storico film di Natale nella versione del 2018.

Trama: Il Grinch detesta il Natale da 53 anni per due motivi: il primo, quello meno immaginabile, è perché ha il cuore di due taglie in meno, il secondo è che non è mai riuscito a passarlo con qualcuno quando era un povero ragazzino solo nell’orfanotrofio di Chissà, una cittadina invernale che si trova all’interno di un fiocco di neve, abitata dai Chi Sa, creature che festeggiano con grande sfarzo il Natale. Volendosi isolare da questa tanto odiata festa, il Grinch si rifugia nel Monte Crumpit, la montagna più grossa della città, in compagnia del cane Max, ma la gioia del Natale continua a raggiungerlo.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 2 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – I magnifici della Pro Recco

21:00 – Sky Sport Room

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il programma di approfondimento Sky Sport Room, con Fabio Tavelli, Paolo Condò e Flavio Tranquillo.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Best Bakery: pasticcerie d’Italia. Ogni pasticceria ha le sue specialità, ma quale sarà la migliore?

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI