Stasera in tv 15 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 15 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 15 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista

Questa sera su Rai 1 va in onda un episodio in replica del Commissario Montalbano, ovvero Tocco d’artista.

Trama: All’alba una telefonata di Catrella sveglia il commissario Montalbano. Il famoso orafo Alberto Larussa è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Tutti gli indizi fanno pensare che si tratti di suicidio. La stessa notte a Vigata un elettricista è stato ucciso a colpi di pistola. Ad indagare è il vice di Montalbano, Mimi Agello. Montalbano, però, non è completamente convinto della tesi di suicidio.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-O

Questa sera su Rai 2 torna il telefilm Hawaii Five-O con l’episodio 3 (“Caldo torrido”) della nona stagione.

Trama: Mentre l’isola è invasa da un’ondata di caldo torrido, McGarrett e Danny danno la caccia a una sospettata che ha ucciso due poliziotti e si è data alla fuga. La donna era già stata arrestata per aggressione la mattina stessa risultando apparentemente senza precedenti, ma durante l’indagine la Five-0 scopre la sua vera identità.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:35 – Grazie dei fiori

21:45 – Genova ore 11:36

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima visione assoluta il documentario Genova ore 11:36.

Un film che racconta da un punto di vista diverso il crollo del ponte Morandi. Non una video inchiesta sulle responsabilità, ma un tentativo di ridare dignità e memoria a chi ha perso la vita e a chi rimarrà segnato per sempre da quell’incredibile accadimento. Il documentario parte dalle immagini esclusive realizzate subito dopo il crollo e nei 5 giorni successivi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Unknown – Senza identità

Su Rete 4 questa sera arriva il film Unknown – Senza identità, con Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz.

Trama: Dopo essersi risvegliato dal coma, il Dottor Martin Harris scopre che qualcuno gli ha rubato l’identità e che nessuno, neanche i suoi familiari, sembra riconoscerlo. Con l’aiuto di Gina, giovane e preziosa alleata, Martin cercherà di scoprire cosa sia successo e di riprendersi la sua identità.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 15 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la d’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione di Live Non è la d’Urso, dopo il successo dell’anno scorso.

GUIDA TV 15 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – The Great Wall

Su Italia 1 questa sera arriva il film The Great Wall, con Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Jing Tian.

Trama: Due mercenari europei giunti in Cina per recuperare la polvere nera, antenata della polvere da sparo, vengono catturati da un misterioso esercito accampato sulla Grande Muraglia. La loro missione diventerà quella di proteggere l’umanità da orde di creature mostruose.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 15 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide Files – Regine

Questa sera su La 7 torna l’appuntamento con Atlantide Files, dal titolo Regine. Il racconto di eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

PROGRAMMI TV 15 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

18:45 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 4

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda in prima tv dei nuovi episodi di Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – La scuola serale

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Hunter Killer – Caccia negli abissi, con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini.

Trama: Il capitano di un sottomarino statunitense, alla guida di una squadra speciale, deve scongiurare il rischio di un catastrofico colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale.

Ecco il trailer:

SKY SPORT UNO

20:00 Sky Calcio Show (diretta)

20:40 Verona – Milan (diretta)

Su Sky Sport Uno in diretta il posticipo serale della terza giornata di Serie A tra Hellas Verona e Milan.

SKY UNO

0:15 – Matrimonio a prima vista Italia Sei mesi dopo

21:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno Ep. 3 Prima TV

22:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno Ep. 2

Questa sera su Sky Uno i nuovi episodi in prima tv di Antonio Riva: una sposa da sogno.