Stasera in tv 10 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 10 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 10 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tutto il giorno davanti

Questa sera su Rai 1 va in onda Tutto il giorno davanti, film drammatico di Luciano Manuzzi con Isabella Ragonese.

Trama: Adele, assessore alle politiche sociali di Palermo, diventa il tutore legale di centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati in città, tanto da venir soprannominata ” La grande madre”. Inoltre ha anche due figli propri ed il tempo sembra non essere mai abbastanza per occuparsi di tutto e la sua vita diviene indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati, i suoi quattrocento figli.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di Pechino Express, il talent che vede le coppie in gara attraversare l’Oriente.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 10 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscina La Notizia

21:00 – Calcio – Champions League – Valencia Vs Atalanta

Su Canale 5 stasera va in onda la partita di Champions League, rigorosamente a porte chiuse, Valencia Vs Atalanta.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI

21:21 – Tu la conosci Claudia

Su Italia 1 questa sera va in onda un Tu la conosci Claudia, storico film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Trama: Giovanni, sposato con Claudia, è un uomo abitudinario che si considera miracolato per il solo fatto di essere suo marito; Giacomo, separato e soddisfatto della propria vita, quando conosce Claudia si rende conto di non avere nulla; Aldo, tassista che si innamora facilmente, da qualche tempo vive solo per Claudia.

PROGRAMMI TV 10 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma DiMartedì.

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 6 marzo 2020, programmi e film: Porta a Porta, Amici, The Good Doctor Stasera in tv giovedì 5 marzo 2020, programmi e film: Don Matteo, Poveri ma ricchi, Le Iene Stasera in tv mercoledì 4 marzo 2020, programmi e film: Pretty Woman, Chi vuol essere milionario, Il cacciatore 2

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Romanzo a Mitford

Su Tv8 questa sera spazio al film Romanzo a Mitford, con Andie MacDowell e Cameron Mathison.

Trama: Cynthia Coppersmith, una scrittrice di libri per bambini da poco divorziata, si reca nella pittoresca cittadina di Mitford per vendere la casa che ha ereditato dall’amato zio e per superare, almeno cosi’ spera, il blocco dello scrittore che non le fa nemmeno cominciare il nuovo libro. Qui, viene ben accolta dai residenti e si imbatte in padre Tim Kavanaugh, un prete della Chiesa episcopale che in breve le rapisce il cuore. Seguendo insieme a lui il caso di un ragazzino che ha perso la sua famiglia, Cynthia trovera’ il coraggio di mettere da parte il passato e vivere un nuovo inaspettato amore.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Io vi dichiaro marito e marito

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Io vi dichiaro marito e marito, con Jessica Biel e Adam Sandler.

Trama: Chuck e Larry sono due vigili del fuoco che fingono di essere gay per ottenere alcuni benefici economici. Il primo è un single amante della vita, mentre il secondo, Larry, è un vedovo, che deve mantenere la copertura assicurativa per i suoi figli. Una commedia degli equivoci che vede nel cast anche Jessica Biel.

SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 22

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 17

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno va in onda una puntata di 4 Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

