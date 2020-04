Tour de France 2020, nuove date: 29 agosto – 20 settembre | Coronavirus

L’emergenza di Coronavirus in corso in tutto il mondo ha messo i bastoni tra le ruote anche al Tour de France 2020: la principale competizione di ciclismo è stata infatti rinviata e stasera la stampa francese ha lasciato trapelare quelle che dovrebbero essere le nuove date della corsa. Secondo quanto dichiarato dal giornale francese Dauphiné, infatti, gli organizzatori del Tour de France hanno scelto il 29 agosto come data della prima tappa e il 20 settembre per l’ultima.

Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un lunghissimo rinvio per la corsa in giallo, originariamente prevista dal 27 giugno al 19 luglio. Nel suo discorso alla nazione di ieri sera, tuttavia, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che tutti i grandi eventi con tanto di spettatori, previsti nei prossimi mesi in Francia, sarebbero stati rinviati a dopo la metà di luglio. Evidentemente, anche il Tour de France faceva parte di quella lista.

Sempre secondo le indiscrezioni, il percorso del Tour de France 2020 rispetterà quello stabilito originariamente dagli organizzatori. Non verranno dunque tagliate o modificate le tappe. L’arrivo sarà sempre previsto nella splendida cornice dei Campi Elisi. Nei giorni scorsi, invece, era trapelata la volontà di voler concludere il Tour a ferragosto, facendo slittare la Vuelta di Spagna e facendo sì che il Giro d’Italia potesse essere organizzato in autunno.

Leggi anche:

1. Rezza (Iss): “Contrario alla ripartenza del campionato di calcio”. Ira dei club: “Pensi a trovare un vaccino” / 2. Dalla mascherina ai viaggi: ecco come sarà l’estate in Italia / 3. Le misure allo studio per la fase 2: uscite scaglionate per età, ristoranti da metà maggio

4. Il grande flop dell’ospedale Covid-19 a Milano Fiera: costato 21 milioni, ospita 3 pazienti / 5. Italiana che lavora in un parco Disney negli Usa a TPI: “Devo lasciare alloggio ma non posso tornare in Italia in sicurezza” / 6. Troppa gente in giro? Almeno non venite a dirci che è colpa nostra

Potrebbero interessarti Morto Franco Lauro, lo storico giornalista sportivo Rai aveva 58 anni La ridicola polemica dell'Italietta sulla ripresa del campionato (di F. Salamida) 12 aprile 1970, 50 anni fa, lo scudetto al Cagliari (di Luca Telese)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO