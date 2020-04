Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus conta ormai più di 1,8 milioni di casi nel mondo e ha provocato oltre 100mila morti. Il paese più colpito sono gli Stati Uniti, mentre in Europa l’epicentro resta l’Italia, dove da circa un mese sono in vigore rigide misure restrittive anti-contagio. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 13 aprile 2020.

Ore 07,30 – Cina, i contagi tornano a salire – Per la prima volta in un mese in Cina si registrano più di 100 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore: 108 per la precisione, 10 in più di ieri. Le autorità sanitarie hanno comunicato anche il decesso di due persone.

COSA È SUCCESSO IERI

Von der Leyen: “Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive” – “Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive. Per luglio e agosto attualmente nessuno può fare previsioni affidabili”. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Von der Leyen ha così commentato la decisione del governo della Germania di prevedere dei buoni per viaggi che non possono essere intrapresi a causa della pandemia da Coronavirus: “In tutta Europa si possono chiedere soldi oppure dare un buono. Ma in questa crisi si richiede solidarietà a tutti: a chi ne ha le possibilità finanziarie direi di non richiedere i soldi, in modo da aiutare le imprese operanti nel settore a superare queste difficili settimane”.

Regno Unito, il premier Boris Johnson dimesso dall’ospedale – Il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale per Coronavirus e tenuto per alcuni giorni in terapia intensiva, è stato dimesso dal Saint Thomas Hospital di Londra. Lo ha annunciato ieri Downing Street. Johnson ora dovrà osservare un periodo di recupero e non tornerà immediatamente al lavoro. Uscendo dall’ospedale, il premier ha ringraziato tutto lo staff medico e paramedico del Saint Thomas per le cure ricevute: “Devo loro la vita”, ha detto.

Spagna, distanziamento in spiaggia anche dopo la fine del lockdown – In Spagna il ritorno alla normalità non sarà immediato e quest’estate nemmeno in spiaggia: finché non ci sarà un vaccino bisognerà mantenere le misure di distanziamento sociale. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Reyes Maroto, in un’intervista al quotidiano iberico El Pais. “È molto importante continuare a seguire i consigli sulla salute; dobbiamo tenere il passo di ciò che stiamo facendo ora, lavarci le mani, mantenere il distanziamento sociale, anche sulla spiaggia”, ha spiegato rispondendo alla domande se l’accesso alle spiagge sarà limitato una volta terminato il blocco. “Fino a quando non ci sarà un vaccino, niente sarà più come prima. I raduni dovranno avere dei limiti per mantenere una distanza di sicurezza adeguata”, ha chiarito.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

