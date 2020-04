Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia si contano finora 156.363 casi di Coronavirus, di cui 102.253 attualmente positivi, 19.899 morti e 34.211 guariti. Il trend della pandemia sembra in fase discendente, a fronte di un mese di lockdown. Le misure restrittive anti-contagio sono state prorogate fino al 3 maggio, ma da domani alcune attività – come librerie e cartolerie – potranno riaprire (ma non in Piemonte e Lombardia). L’Italia resta uno dei paesi più colpiti al mondo dal Coronavirus. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 13 aprile 2020.

Ore 07,45 – Locatelli (Css): “Ok a riapertura scuole a settembre” – “Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervistato durante il programma tv Che tempo che fa, in onda ieri sera su Rai2. Ma la decisione, ha precisato, “spetta al governo”.

Ore 07,00 – Burioni: “Stiamo uscendo da un momento terribile, d’ora in poi tutti con la mascherina” – “Stiamo uscendo da un momento terribile che ci ha fatto tremare i polsi, ma non possiamo mollare. Ora sappiamo che ne usciremo e quindi potremo tornare a una vita normale”. Lo ha detto il virologo Roberto Burioni, ospite in studio del programma tv Che tempo che fa, in onda ieri sera su Rai2. D’ora in poi “tutti dovremo uscire con la mascherina sul volto”, ha avvertito Burioni. Prima si pensava che la mascherina dovesse averla solo chi si pensava fosse potenzialmente in grado di trasmettere il contagio, “invece abbiamo imparato che dobbiamo avere la mascherina”, ha aggiunto.

In Piemonte e Lombardia le librerie restano chiuse – Piemonte e Lombardia dicono “no” al via libera arrivato dal Governo per la riapertura delle librerie. Nelle due regioni, entrambe a guida centrodestra, resta in vigore il divieto di aprire. In particolare, in Piemonte resteranno chiuse librerie e cartolerie, mentre in Lombardia non riapriranno le librerie ma le cartolerie sì.

Record minimo di decessi dal 18 marzo – Il bollettino della Protezione Civile di ieri ha registrato il dato più basso sui decessi giornalieri dal 18 marzo: +431. Il bilancio aggiornato a ieri è di 102.253 positivi (+1.984), 19.899 morti (+431) e 34.211 guariti (+1.677) per un totale di 156.363 casi (+4.092). La buona notizia arriva anche dai ricoveri ospedalieri e dai reparti di terapia intensiva che per il nono giorno consecutivo registrano il segno meno.

Papa: “I politici siano all’altezza della situazione” – “In queste settimane, la vita di milioni di persone è cambiata all’improvviso. Per molti, rimanere a casa è stata un’occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro compagnia”. Lo ha detto Papa Francesco prima della benedizione Urbi et Orbi in occasione della Pasqua. “Per tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l’avvenire che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che l’attuale crisi porta con sé. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la ripresa delle consuete attività quotidiane”, ha aggiunto il Pontefice.

