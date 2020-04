Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 13 aprile: morti, contagi, guariti

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito anche oggi, lunedì 13 aprile 2020, nella consueta conferenza stampa delle ore 18 i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i nuovi dati aggiornati letti da Borrelli.

È di 103.616 positivi (+ 3.153 ), 20.465 morti (+566) e 35.435 guariti (+1.224) per un totale di 159.516 casi (+ 3.153) il nuovo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia nel bollettino di oggi. Dei 103.616 attualmente positivi, 28.023 (+176) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.260 (-83) si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre 72.333 (+1270) sono in isolamento domiciliare.

Il bollettino di oggi mostra quindi che è in leggero aumento, dunque, il numero dei nuovi positivi da Coronavirus: oggi sono 103.616 i contagiati, a fronte dei 102.253 di ieri. Il Molise è la prima regione a registrare nessun contagio in 24 ore, perché conta zero nuovi casi. In aumento, purtroppo, il numero dei decessi: 566 i morti registrati oggi, mentre ieri erano stati 431. Crescono anche, per la prima volta dopo sette giorni, i ricoveri ospedalieri, mentre continua a scendere il numero dei reparti di terapia intensiva che per l’ottavo giorno consecutivo registrano il segno meno. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 36.717 test.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

