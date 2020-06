La Roma contro il razzismo: sulle maglie la patch “Black lives matters”

“Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere antirazzisti”. Questo il messaggio lanciato oggi, 18 giugno 2020, dalla Roma, che si schiera ancora una volta contro il razzismo. Ma non solo. Per le ultime 12 giornate di campionato i giallorossi avranno sulla maglia una patch speciale che riprende lo slogan “Black lives matters”, nato dopo l’omicidio di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis.

