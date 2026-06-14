Germania Curacao streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

GERMANIA CURACAO STREAMING TV – Oggi, domenica 14 giugno 2026, alle ore 19 (ora italiana) Germania e Curacao scendono in campo a Houston, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Germania Curacao in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Germania e Curacao sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 19 (orario italiano) di oggi, domenica 14 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Germania e Curacao, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Havertz; Musiala, Wirtz; Undav/Woltemade

CURACAO (5-4-1): Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia.