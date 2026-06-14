Olanda Giappone streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

OLANDA GIAPPONE STREAMING TV – Oggi, domenica 14 giugno 2026, alle ore 22 Olanda e Giappone scendono in campo a Dallas (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Olanda Giappone in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Olanda e Giappone sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 di oggi, domenica 14 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Olanda Giappone streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Olanda Giappone sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Olanda e Giappone, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda