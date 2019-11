Napoli, ammutinamento dopo il pari con il Salisburgo

Caos Napoli. Il pareggio di ieri sera contro il Salisburgo in Champions League non ha permesso di ritrovare la serenità. Anzi – nel dopo partita – è scoppiata una vera e propria bufera. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il pullman degli azzurri che dopo il pari del San Paolo doveva riportare indietro la squadra a Castel Volturno, in ritiro, è ripartito vuoto. Un vero e proprio ammutinamento da parte dei giocatori.

Cosa è successo?

Il motivo? Tutto sembrerebbe legato all’intervento del presidente Aurelio De Laurentiis nello spogliatoio, per nulla gradito dalla squadra e dallo stesso Ancelotti. Una scintilla che ha portato alla rottura e all’ammutinamento di tutta la squadra.

Nella notte il tecnico col suo staff sarebbe comunque rientrato a Castel Volturno, nell’albergo sede del ritiro. Non i giocatori che starebbero tenendo il punto e avrebbero addirittura contattato i rispettivi legali, ritenendo l’imposizione del ritiro non consentita dal regolamento. Insomma, si prospetta un braccio di ferro che potrebbe avere conseguenze gravissime sulla stagione del Napoli.

Tutto, come detto, è emerso dopo lo strano silenzio di Carlo Ancelotti che dopo il match contro il Salisburgo non si è presentato per le interviste di rito – per questo motivo il Napoli riceverà una multa da parte della Uefa -. Interviste disertate anche dall’attaccante Llorente. L’attesa dei giornalisti presenti al San Paolo è durata fino a poco prima della mezzanotte, poi il Napoli ha comunicato che Ancelotti non si sarebbe presentato in sala stampa.

E ora? La società cosa farà? Che risposta verrà data all’ammutinamento dei giocatori del Napoli? Domande a cui a breve qualcuno risponderà anche perché sabato c’è una partita di campionato molto importante da giocare…

