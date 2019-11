Napoli, l’indiscrezione dall’Argentina: al Boca Juniors a gennaio?

Caos a Napoli. Dopo il pareggio di ieri in Champions League contro il Salisburgo, la squadra era attesa per il ritorno a Castel Volturno dove è in ritiro per decisione della società. Ma nel post partita c’è stato un vero e proprio ammutinamento da parte dei giocatori, che hanno deciso autonomamente di non partire per il ritiro ma tornarsene ognuno a casa proprio. In ritiro invece è andato Carlo Ancelotti insieme al suo staff.

Eppure mai come in queste ore il futuro del mister sembra lontano da Napoli. Ancelotti, come di consueto, era atteso per le interviste del dopo gara, ma non si è mai presentato ai microfoni delle tv. Qualcosa, è evidente, si è incrinato.

Napoli, l’ammutinamento dei calciatori dopo il Salisburgo

La decisione dei calciatori azzurri avrà inevitabili conseguenze, tanto che pare, secondo alcune voci, che alcuni giocatori abbiano già contattato i propri avvocati per far fronte alla risposta della società.

Questo clima di tensione potrebbe portare a una clamorosa rottura tra Ancelotti e il Napoli. Dall’Argentina, infatti, arriva un’indiscrezione secondo cui il tecnico ex Milan e Real potrebbe passare sulla panchina del Boca Juniors già da gennaio.

Una notizia confermata anche da FoxSports e che arriva in un momento importante per il club, visto che il club di Buenos Aires dovrà affrontare le elezioni nei prossimi mesi. In attesa di una presa di posizione della società del presidente De Laurentiis, una cosa è certa: il clima nella città partenopea è davvero infuocato.

