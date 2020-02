Brescia-Napoli, “Napoletano coronavirus”: il vergognoso coro dei tifosi del Brescia | VIDEO

“Napoletano coronavirus”: il vergognoso coro dei tifosi del Brescia | VIDEO

Mentre in Italia sale il livello di allerta per il coronavirus – 2 morti e oltre 30 casi di contagio tra Veneto e Lombardia – nelle curve degli stadi il virus sembra l’ennesimo pretesto per insultare l’avversario.

La notizia arriva dal tweet di Carlo Alvino, giornalista e telecronista di Sky tifoso del Napoli. Durante il match di campionato Brescia-Napoli (vinto dalla squadra partenopea) nella serata di ieri, dalla curva del Brescia si è levato, per quattro minuti consecutivi, il coro “napoletano coronavirus”.

Questo il coro dei “tifosi” del Brescia (Lombardia) fatto ieri sera. Per chi voleva prove video. Scrive il tifoso Marco di Maro su Twitter, portando una testimonianza dell’accaduto.

Il Coronavirus ha fatto la prima vittima in Lombardia, dopo quella in Veneto. Si tratta di donna che era stata ricoverata con una diagnosi di polmonite. La donna, di 75 anni, era in attesa del risultato del tampone che sarebbe però arrivato dopo il suo decesso.

Secondo fonti sanitarie citate dall’Ansa, si tratta di una donna di Casalpusterlengo che viveva da sola. La donna è morta in casa e sarebbe stata contagiata perché nei giorni scorsi era stata nel pronto soccorso di Codogno, lo stesso in cui era stato il 38enne di Codogno indicato come “paziente 1”. L’accertamento che il decesso della donna è stato dovuto al coronavirus è stato fatto dopo la sua morte.

Leggi anche:

Tutte le notizie sul coronavirus in Italia e non solo

Lombardia, italiano di 38 anni contagiato dal Coronavirus: è in gravi condizioni

Potrebbero interessarti Fiorentina Milan streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Bologna Udinese streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A Italia Scozia streaming e tv: dove vedere la partita di Rugby del 6 Nazioni 2020

Italiano contagiato dal Coronavirus in Lombardia, la conferenza stampa

La cena con i colleghi tornati dalla Cina, i problemi respiratori, la diagnosi: cosa sappiamo finora dell’italiano contagiato dal Coronavirus

Coronavirus, insegnante di educazione fisica in un liceo e incinta: ecco chi è la donna contagiata dal marito in Lombardia