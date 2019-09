MotoGp Aragon 2019, il risultato di oggi in Spagna | Chi ha vinto

Oggi, domenica 22 settembre 2019 alle ore 13 ad Aragona, in Spagna, è andato in scena il Gp di Aragon 2019, 14esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP. Una gara molto attesa per tutti gli appassionati, con un Marc Marquez e una Honda quest’anno davvero irresistibili.

Come sono andati gli italiani? Dovizioso, Rossi, Petrucci? Ecco dunque il riassunto e il risultato del MotoGp di Aragon 2019.

Il calendario completo della MotoGp 2019

MotoGp Aragon 2019 risultato | La sintesi della gara in Spagna

Marc Marquez è sempre più vicino al titolo per la MotoGP di quest’anno, grazie anche alla vittoria di oggi ad Aragon. Lo spagnolo parte subito benissimo e prova a staccarsi dagli inseguitori.

Al primo giro cade Franco Morbidelli: sotto investigazione il contatto con Rins. Gira fortissimo il pilota Honda che dopo appena 7 giri ha 4 secondi e 7 decimi di vantaggio sul secondo, che adesso è Vinales. Terzo Miller.

Ottimo recupero di Dovizioso che arriva fino al quarto posto, scende al quinto posto Quartararo. Ottavo Rossi. Bene Espargarò che è sesto e tallona Quartararo, sceso al quinto posto. Da segnalare anche un’ottima gara da parte di Iannone che con l’Aprilia raggiunge l’undicesimo posto.

A nove giri dal termine Dovizioso riesce a sorpassare Miller e adesso è terzo! Negli ultimi giri l’attenzione è tutta per lo scontro tra Vinales e Dovizioso per la seconda posizione: l’italiano insiste ma ha un distacco di quattro decimi e mezzo da recuperare.

A tre giri dal termine arriva il sorpasso! Dovizioso ora è secondo. Adesso deve resistere. Sorpasso nell’ultimo giro di Miller che ora è terzo. Che recupero di Dovi che chiude secondo, alle spalle di un imprendibile Marquez.

La griglia di arrivo vede dunque Marquez vincitore, secondo Dovizioso, poi Miller e Vinales. Marc Marquez domina il GP di Aragon con 4″8 su Dovizioso, 3° a 5″4 Miller davanti a Vinales. Due Ducati sul podio alle spalle dell’alieno. 5° Quartararo, oggi deludente, 6° Crutchlow, 7° Aleix Espargarò, 8° Valentino Rossi a ben 23″ dalla vetta. 9° Rins, 11° Iannone, 12° Petrucci, 16° Bagnaia, 20° e penultimo Jorge Lorenzo!

MotoGp Aragon 2019 risultato | Le qualifiche di ieri

Ancora una volta a partire dalla pole position è Marc Marquez, il pilota della Honda che nel circuito di casa ha dominato le qualifiche. Secondo il francese Fabio Quartararo con la Yamaha, a circa 3 decimi dallo spagnolo. Chiude la prima fila Vinales.

Seguono Miller ed Espargaro, sesto Valentino Rossi. Ottavo Franco Morbidelli, decimo Andrea Dovizioso. Undicesimo Iannone. Solo 15esimo Petrucci, che non ha neppure superato la Q1.

1 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1’48.246

2 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 338.6 1’48.639 0.393 / 0.393

3 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.3 1’48.889 0.643 / 0.250

4 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1’48.953 0.707 / 0.064

5 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 340.7 1’48.977 0.731 / 0.024

6 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1’49.174 0.928 / 0.197

7 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 333.4 1’49.240 0.994 / 0.066

8 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.0 1’49.266 1.020 / 0.026

9 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.5 1’49.304 1.058 / 0.038

10 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’49.412 1.166 / 0.108