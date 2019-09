MotoGP Aragon 2019 diretta live | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

MOTOGP ARAGON 2019 DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI del GP di Aragon 2019, quattordicesima tappa del Mondiale della MotoGp, in programma oggi, domenica 22 settembre 2019, alle ore 13.

Vince Marquez, imprendibile, secondo Dovizioso con un ottima gara in recupero, chiude terzo Miller, quarto Vinales

Sorpasso nell’ultimo giro di Miller che ora è terzo

A tre giri dal termine arriva il sorpasso: staccata di Dovizioso che ora è secondo!

Ultimi 5 giri: Vinales non ci sta a farsi riprendere da Dovizioso

Dovizioso a meno di un secondo da Vinales. Perde ritmo invece Rossi, ottavo

Ormai una passeggiata fino al traguardo per Marquez

L’italiano potrebbe anche pensare di andare a lottare per il secondo posto

A nove giri dal termine Dovizioso riesce a sorpassare Miller e adesso è terzo!

Tanta voglia e grinta da Parte di Iannone, undicesimo

A dodici giri dal termine troviamo sul podio il dominatore Marquez, seguito da Vinales e Miller, a circa un secondo di distanza, Quarto Dovizioso

Bene Espargarò che è sesto e tallona Quartararo, sceso al quinto posto

Come gira Dovizioso, che adesso è quarto. Solo ottavo Rossi

Marquez già imprendibile con 4” e 7 di vantaggio su Vinales che adesso è secondo. Terzo Miller

Dovizioso recupera dall’ottavo al quinto posto

Sotto investigazione il contatto tra Morbidelli e Rins

Miller recupera due posizioni ed è secondo, terzo Quartararo

Subito fuori Franco Morbidelli

Prova subito ad andare via il pilota spagnolo

Parte bene Marquez che mantiene la prima posizione

Giro di ricognizione per i piloti

Ci siamo: oggi, domenica 22 settembre, alle ore 13 si corre il GP di Aragon della MotoGP 2019. Gran Premio molto atteso in cui in tanti proveranno ad infastidire il leader del campionato Marc Marquez sempre più vicino all’ennesimo titolo. TPI seguirà LIVE la gara con una diretta testuale in questo articolo. Seguite il GP con noi!

