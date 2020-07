Mihajlovic furioso con Caressa in diretta: “Quel piccolino là, marito della Parodi”

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha criticato duramente Fabio Caressa, giornalista Sky e presentatore di Sky Calcio Club al termine dal ko contro il Sassuolo. Il tecnico rossoblu, che era stato espulso negli ultimi minuti del derby, ai microfoni di Sky ha accusato la trasmissione di non aver dato il giusto risalto alla vittoria del Bologna contro l’Inter la scorsa settimana.

“Dico una cosa e poi me ne vado” ha esordito Mihajolvic. “Domenica abbiamo vinto con l’Inter. Ho visto quella trasmissione, quella in cui si tolgono la giacca, con quello piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi, con Bergomi e tutti. Ho sentito mezzora: non si è mai detta una parola sul Bologna. È una vergogna, sembrava Inter Channel. A nessuno è venuto in mente di fare i complimenti al Bologna. Questo non è giornalismo”.

Uno sfogo che è stato anche un monologo, dal momento che Mihajlovic non ha concesso il contraddittorio al conduttore Alessandro Bonan in studio. “Basta, ho finito, non voglio parlare, ho detto quello che dovevo dire e non interessa più niente oggi”, ha detto prima di togliersi l’auricolare dall’orecchio per allontanarsi.

