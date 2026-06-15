Spagna Capo Verde streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

SPAGNA CAPO VERDE STREAMING TV – Oggi, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 18 (ora italiana) Spagna e Capo Verde scendono in campo ad Atlanta, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Spagna Capo Verde in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Spagna e Capo Verde sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 (orario italiano) di oggi, lunedì 15 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Spagna e Capo Verde, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon/Raya; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cuccurella/Grimaldo; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo/Yamal Oyarzabal/Dani Olmo, Nico Williams

CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Diney, Joao Paulo; Pina, Monteiro; Mendes, Jovane Cabral, G. Rodrigues; Livramento