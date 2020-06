“Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”

Niccolò, il figlio 22enne di Alex Zanardi, ha pubblicato un nuovo post su Instagram dedicato al padre ricoverato in terapia intensiva in seguito al drammatico incidente in handbike di venerdì scorso in provincia di Siena. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”, sono le commoventi parole che Niccolò Zanardi ha scritto a corredo della foto.

Ieri, dopo ben cinque anni di inattività sul social, Niccolò Zanardi ha pubblicato una foto in cui si vede Alex Zanardi sorridente. Nella didascalia del post il 22enne ha scritto: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”, con l’aggiunta di due cuoricini.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT

Il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1 rimane in prognosi riservata all’ospedale Le Scotte. “Le condizioni di Zanardi sono critiche, molto gravi”, ha spiegato Giovanni Bova, direttore del pronto soccorso del Policlinico universitario. “È arrivato a Siena intubato ed è stato subito ricoverato e operato nel reparto di neurochirurgia”. Qui tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 24 giugno.

