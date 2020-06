Niccolò Zanardi: “Per tutti mio papà è un esempio di vita come sportivo. Per me lo è come padre”

Niccolò Zanardi, il figlio di Alex

“Tutti dicono che mio padre sia un esempio di vita come sportivo. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre” #bestfamily #bestperson #bestfather. Scrive in un vecchio post Instagram Niccolò Zanardi, il figlio (unico) dell’ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico rimasto coinvolto nel tragico incidente il 19 luglio in provincia di Siena mentre guidava la sua handbike.

Niccolò Zanardi, 22 anni, stava rientrando a casa a Noventa Padovana quel venerdì. Non era con mamma e papà. Secondo quanto riporta Repubblica, ha saputo dell’incidente tramite una telefonata. Una di quelle che non vorresti mai ricevere. Così ha raggiunto di corsa i genitori alle Scotte di Siena.

“L’ho abbracciato, è un ragazzo forte”, racconta Mario Valentini, ct della nazionale paralimpica, “quando era piccolo lo chiamavo Papone perché si attaccava ad Alex e lo chiamava in continuazione…”. Niccolò ha vegliato tutta la notte il padre Alex con la mamma Daniela e la nonna Anna. “Molto preoccupato, ma in un dolore composto, è un ragazzo che ha vissuto con un padre che è un esempio di coraggio…”, dice il sindaco di Siena Luigi De Mossi.

Quando Zanardi perse le gambe nel drammatico incidente di Berlino del 2001, Niccolò aveva solo 3 anni. “Percepiva le protesi come qualcosa che mi rendeva speciale”, raccontava papà Alex in un’intervista.

È un ragazzo riservato, sui social l’ultima foto postata è del 2015. Nell’immagine è insieme a un amico al mare, a Castiglione della Pescaia. Scorrendo più in basso nel profilo Instagram si trova la foto con il suo papà Alex inondata dai commenti di affetto e vicinanza dei fan del campione: “Siamo tutti con voi” e “Forza Alex”.

