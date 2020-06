Zanardi, il post su Instagram del figlio Niccolò: “Papà ti aspetto, torna presto”

Da venerdì scorso l’Italia è in apprensione per conoscere le condizioni di salute di Alex Zanardi, l’ex pilota ricoverato dopo un incidente in terapia intensiva all’ospedale Le Scotte di Siena. Con un post pubblicato sui social, il figlio di Alex, Niccolò Zanardi ha deciso di comunicare a tutti il suo stato d’animo, speranzoso di poter riabbracciare presto suo padre.

Niccolò è un ragazzo che non ama molto i social, tanto che il suo profilo Instagram è rimasto inattivo per ben cinque anni. Ora, dopo il tragico incidente in cui è rimasto coinvolto suo papà, ha deciso di pubblicare un nuovo post dopo così tanto tempo. Nella foto pubblicata dal ragazzo su Instagram si vede Alex Zanardi sorridente, come tutti noi siamo stati abituati a vederlo.

Nella didascalia del post Niccolò ha scritto: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”, con l’aggiunta di due cuoricini. Ovviamente lo scatto ha ricevuto moltissimi like e tanti commenti di gente comune che esprime la vicinanza e il proprio incoraggiamento per questa grande sfida che l’ex pilota di Formula 1 sta affrontando.

Intanto questo è l’ultimo bollettino di oggi, 23 giugno, sulle condizioni di salute di Alex Zanardi: “Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata”.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT

