Zero il folle, la scaletta dell’evento musicale di questa sera su Canale 5

Per i suoi 70 anni, Renato Zero ha deciso di festeggiare con il pubblico di Canale 5, mandando in onda una serata evento che racchiude i due concerti che si sono svolti l’11 e il 12 gennaio 2020 presso il Forum di Assago di Milano, prima del lockdown e della pandemia. Il caro Renato ne ha collezionata di musica in questi anni e, di fatto, per celebrare tutti i suoi più grandi successi – che gli sono fruttati 45 milioni di copie vendute – l’artista romano ha ben pensato di uscire quest’anno non con uno, non con due ma con tre album, tutti racchiusi in Zerosettanta – Album 3. Il primo uscirà il 30 settembre in occasione del suo 70esimo compleanno, il secondo invece il 30 ottobre e il terzo il 30 novembre. Per questa sera sono attesi tanti ospiti che racconteranno chi è Renato Zero. E qual è la scaletta dell’evento? Vediamola subito.

Zero il folle, la scaletta del concerto

Il concerto che si è svolto al Forum di Assago ha regalato tantissime emozioni al pubblico. Durante la serata sarà proposta quindi una scaletta del concerto. Ma quale sarà?

Un ripassino delle scalette degli ultimi concerti prima del lockdown, in attesa della scaletta definitiva:

1) Il mercante di stelle

2) Medley: Per non essere così / Niente trucco stasera / Artisti / L’equilibrista

3) Mai più da soli

4) Viaggia

5) Cercami

6) Emergenza noia

7) Sogni di latta

8) Che fretta c’è

9) Dimmi chi dorme accanto a me

10) Questi anni miei

11) La culla è vuota

12) Medley: Magari / Ho dato / Mentre aspetto che ritorni/ Ed io ti seguirò / La tua idea / Nei giardini che nessuno sa

13) Figli tuoi

14) Madame (eseguita dal Coro)

15) Chi

16) Via dei Martiri

17) Medley: Vivo/ Uomo, no!/ Non sparare/ Il carrozzone

18) Ufficio reclami

19) Triangolo

20) Si sta facendo notte

21) Rivoluzione

22) Quanto ti amo

23) Tutti sospesi

24) Quattro passi nel blu

25) La vetrina

26) Amico assoluto

27) Casal de’ Pazzi

28) Zero Il Folle

29) Il cielo

30) Più su

31) I migliori anni della nostra vita

Zero il folle vi aspetta su Canale 5 martedì 29 settembre alle ore 21:20.

