Zero il folle, tutti gli ospiti che festeggiano con Renato Zero

Renato Zero compie 70 anni il 30 settembre 2020 e, per l’occasione, su Canale 5 il giorno prima, martedì 29 settembre, va in onda Zero il folle, uno speciale evento musicale e televisivo che permetterà al pubblico di Canale 5 di ammirare uno dei concerti più amati dai fan di Renatone, quello dell’11 e del 12 gennaio 2020 svoltosi al Forum di Assago di Milano, poco prima che la pandemia costringesse l’Italia e il mondo al lockdown. Renato Zero, un’icona della musica, soffia 70 candeline quest’anno e per l’occasione ha confezionato un triplice album che ha chiamato Zerosettanta – 3 album: il primo uscirà proprio in occasione del suo compleanno, il 30 settembre, mentre gli altri due rispettivamente il 30 ottobre e il 30 novembre. Ma quali sono gli ospiti che vedremo questa sera su Canale 5?

Tutto su Zero il folle in onda su Canale 5

Zero il folle, gli ospiti

Zero il folle tour va in onda su Canale 5 come una serata evento ricca di immagini suggestive che ripercorreranno due grandi serate musicali, ma non solo: l’evento infatti avviene in collaborazione con Mediaset per festeggiare i 70 anni di un artista unico nel suo genere che ha fatto sognare l’Italia con i suoi brani e che ancora oggi produce successi.

Dove vedere in tv e in streaming Zero il folle

Al suo fianco, vedremo tantissimi ospiti, amici e colleghi che racconteranno chi è Renato Zero: vedremo quindi Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo. La regia è a cura di Roberto Cenci. Per vedere zero il folle basta sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 21:20.

La scaletta di Zero il folle

