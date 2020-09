Zero il Folle per festeggiare i 70 anni di Renato Zero

Renato Zero festeggia i suoi 70 anni con un appuntamento televisivo, Zero il Folle. Il 30 settembre il cantante soffia 70 candeline e, in prima serata e in esclusiva, porta in tv la sua musica, una serata evento con le immagini di due concerti sold out tenuti al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio 2020, prima che il mondo si chiudesse in lockdown. Renato Zero, uno degli artisti italiani più amati dal pubblico, ha venduto 45 milioni di dischi e questa sera racconterà la sua musica, le sue canzoni, insieme ad ospiti speciali. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’evento Zero il folle.

Ospiti

Tantissimi gli artisti che si uniranno a Renato Zero per questa serata importante. Ecco i nomi: Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

I nuovi album di Renato Zero

Per spegnere le 70 candeline, il cantante romano ha deciso di stupire i suoi fan con tre album racchiusi in Zerosettanta – 3 album: come si deduce dal titolo, gli album quindi saranno tre. Il primo uscirà il 30 settembre, in occasione del compleanno, il secondo il 30 ottobre e il terzo il 30 novembre.

Zero il folle, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Zero il folle? La serata viene trasmessa in prima tv su Canale 5 martedì 29 settembre 2020, poche ore prima del 70esimo compleanno dell’artista. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, o anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece ha un decoder Sky può seguirlo al canale 105. Chi invece è interessato a seguire l’evento in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, così come recuperare la messa in onda grazie alla funzione on demand.

