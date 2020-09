Zero il folle, dove vedere il concerto in tv e in streaming

Questa sera, martedì 29 settembre 2020, va in onda Zero il folle, una serata speciale per il cantante romano che il 30 settembre compie 70 anni e, per l’occasione, ha voluto festeggiare con il pubblico di Canale 5 con una serata ricca di sorprese, canzoni e ospiti. La serata ripropone immagini e canzoni del concerto dell’11 e del 12 gennaio 2020, tenutosi al Forum di Assago di Milano poco prima dello scoppio della pandemia che ha poi costretto gli eventi musicali a rinviare le date. Tanti saranno gli ospiti della serata che si uniranno a Renato Zero per festeggiare il suo traguardo: vedremo ospiti come Sabrina Ferilli, Anna Foglietta, Serena Autieri e tanti altri volti del cinema e della musica. Ma dove vedere l’evento? In tv e in streaming?

Tutto su Zero il folle in onda su Canale 5

Zero il folle, dove vedere in tv

Zero il folle arriva come già detto martedì 29 settembre 2020 dalle ore 21:20 su Canale 5. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per il decoder di Sky.

La scaletta di Zero il folle

Zero il folle, dove vedere in streaming

Chi invece vuole seguire il concerto in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet può farlo tramite MediasetPlay, sia sul sito che tramite app. Potrete quindi seguire tutto il concerto in diretta e, per gli appassionati, riguardarlo ancora su MediasetPlay grazie alla funzione on demand che salva i contenuti andati in onda.

Gli ospiti di Zero il folle

Potrebbero interessarti Zero il folle, la scaletta dell’evento musicale di questa sera su Canale 5 Zero il Folle per festeggiare i 70 anni di Renato Zero Zero il folle, tutti gli ospiti che festeggiano con Renato Zero