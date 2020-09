X-Factor 2020, chi sono i giudici della nuova edizione

La nuova edizione di X-Factor riporta in casa due giudici molto amati del programma e ne aggiunge altri due nuovi di zecca, seppur ben conosciuti nel panorama musicale. La nuova edizione parte con le audizioni giovedì 17 settembre 2020 in prima serata su Sky e anche su TV8 per vederlo in chiaro, il format si è un po’ rinnovato rispetto alle precedenti edizioni anche a causa del Coronavirus. Ad esempio, le audizioni saranno formate sempre da tre step: il primo e il secondo non variano, poiché restano sempre Audizioni e Bootcamp, mentre la terza sarà Last Call, ultima change. Le puntate dedicate alle audizioni sono sempre sei e sono strutturate così: tre puntate di Audizioni, due di Bootcamp e una di Last Call. I Live partiranno il 29 ottobre. Ma chi sono i giudici? Vediamoli insieme.

Tutto su X-Factor 2020: concorrenti, format, novità, streaming, giudici

X-Factor 2020, i giudici

Partiamo dalle novità. Quest’edizione accoglie in giuria Emma Marrone e Hell Raton, mentre i veterani sono Mika e Manuel Agnelli.

Emma

Manuel Agnelli

Mika

Hell Raton

Emma è conosciuta in Italia per la sua voce graffiante, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e da quel momento la sua carriera è stata tutta in discesa, ha festeggiato proprio quest’anno dieci anni di musica e, dopo aver partecipato a Sanremo, è arrivata in casa X-Factor, pronta a valutare i giovani talenti.

Un altro nuovo giudice è Hell Raton, conosciuto nella scena rap italiana grazie a Machete, agli anni trascorsi dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records fondata nel 2013 e di cui è CEO e direttore creativo. In più guida la produzione artistica dei Me Netx, agenzia di management, promotore di vari progetti benefici.

Al loro fianco tornano Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, e Mika, giudice molto amato per le edizioni italiane ma conosciuto anche e soprattutto all’estero per i suoi successi musicali. A guidare i quattro giudici sarà anche questa volta Alessandro Cattelan.

