X-Factor 2020, le audizioni: giudici, concorrenti, format, streaming

Riparte X-Factor. La nuova edizione 2020 parte come di consueto con le audizioni giovedì 17 settembre 2020, in prima serata e a guidare i giovani talenti saranno quattro giudici sotto la fedele conduzione di Alessandro Cattelan. Le puntate delle audizioni saranno sei in totale, si parte giovedì 17 settembre realizzando un’edizione nel pieno rispetto delle regole anti-covid dettate dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi.

X-Factor 2020, audizioni: format

Quest’anno, X-Factor non va soltanto a caccia del talento inteso come voce, ma talento inteso come scrittura, composizione, produzione musicale: sarà una stagione che vorrà dare maggiore risalto alla voglia di esserci e di comunicare. La nuova edizione apre i battenti con uno studio completamente rinnovato, con una scenografia urban e più essenziale, presso il Teatro 5 di Cinecittà. In questo contesto inedito, con riprese anche dall’esterno, i giudici ascolteranno i giovani artisti che saliranno sul palco delle audizioni che diventeranno come degli incontri privati, per via dell’assenza del pubblico. Anche i precasting quest’anno sono stati effettuati secondo una nuova modalità, con i cantanti invitati a inviare video registrati a casa.

Un’altra novità di quest’anno è il restyling della sigla affidato a Dardust. “Non è stato semplice riattualizzare un tema iconico e fermo nel tempo come quello di X Factor. L’unica maniera è stata quella di portarlo nel mio mondo di sinth, arpeggiatori e percussioni senza snaturarlo. Ho cercato di renderlo più contemporaneo accentuando il carattere epico dell’originale”, ha spiegato il compositore.

X-Factor 2020, audizioni: i concorrenti

Sono stati circa 40mila i ragazzi a candidarsi per quest’edizione di X-Factor e, dopo la scrematura iniziale, soltanto i migliori sono arrivati alle audizioni. Come sempre, saranno tre le fasi di selezione che i ragazzi dovranno superare: abbiamo le prime Audizioni, il cui obiettivo è quello di ottenere 3 sì. Poi abbiamo i Bootcamp, con il temuto momento delle sedie. Infine la nuova fase delle Last Call, l’ultima possibilità per rientrare nei 12 concorrenti di X-Factor 2020 e passare al Live, che partirà il 29 ottobre.

X-Factor 2020, audizioni: giudici

La giuria è formata da quattro componenti, alcuni del tutto inediti. Vedremo sedere sulla poltrona rossa Emma Marrone, cantante uscita con il marchio di fabbrica di Amici di Maria De Filippi che ha ottenuto un incredibile successo, una delle voci più amate in Italia con milioni di follower sui social e 10 anni di carriera appena compiuti. Oltre ad Emma, vedremo anche Hell Raton, un punto di riferimento nella scena rap italiana grazie a Machete e all’etichetta Machete Empire Records, di cui è CEO e direttore creativo.

E con queste due novità gli amanti di X-Factor troveranno però due facce ben conosciute: parliamo di Mika, che torna nel corpo della giuria, e Manuel Agnelli, apprezzato per la sua visione musicale unica e innovativa, leader degli Afterhours. A condurre anche quest’edizione è, come abbiamo già detto, Alessandro Cattelan, che sarà nel backstage come da tradizione e darà il benvenuto a tutti i concorrenti.

Tutto sui giudici di X-Factor 2020: chi sono

X-Factor 2020: streaming e tv

Dove vedere X-Factor? Le audizioni vanno in onda in prima serata giovedì 17 settembre 2020 alle ore 21:15 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le audizioni sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

