Vittorio Feltri a Fuori dal coro: “Meridionali inferiori, subiscono complesso” | VIDEO

Ieri, 21 aprile 2020 il direttore di Libero Vittorio Feltri è stato ospite della trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro condotta da Mario Giordano. Che Feltri non sia uno che le mandi a dire e che ami le polemiche non è certo una novità, ma stavolta forse ha fatto un passo oltre, suscitando critiche unanimi. Ripercorriamo cosa è accaduto.

Giordano gli ha chiesto se nei confronti della drammatica situazione in Lombardia a causa del Coronavirus ci sia stato “un po’ di accanimento“, una sorta di “godimento per i primi della classe che stanno male”. Una domanda provocatoria alla quale Feltri ha risposto senza tanti giri di parole: secondo il direttore di Libero, infatti, è evidente che ci siano persone che stanno godendo per la situazione della Lombardia.

“Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del Coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità“, ha spiegato Feltri. Il giornalista ha poi rincarato la dose aggiungendo: “Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“. Ecco il video tratto dalla puntata di ieri di Fuori dal coro:

Una frase che ha messo in imbarazzo persino Giordano, conduttore della trasmissione, che ha bonariamente rimproverato il collega: “Adesso me li fa arrabbiare davvero”. Feltri ha poi risposto: “E chi se ne frega se si arrabbiano, secondo me si arrabbiano tutti i giorni. Mi insultano e mi augurano di morire ma io dico quello che penso”.

La vera preoccupazione di Giordano però non sembra essere l’indignazione per le parole appena ascoltate contro i meridionali quanto l’auditel: “Se mi cambiano canale è un guaio”. A quel punto il direttore di Libero lo ha rassicurato dicendo: “Non preoccuparti, per queste cose non cambiano canale. Stanno lì di più per odiarmi maggiormente”.

Feltri purtroppo non è nuovo ad uscite del genere nei confronti del Sud. Parlando sempre del Coronavirus, infatti, il giornalista in un recente articolo su Libero aveva parlato di “brutta fine meritata” per i meridionali. Le parole di ieri a Fuori dal coro hanno indignato molte persone, che adesso chiedono la sua definitiva radiazione dall’albo dei giornalisti.

