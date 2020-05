Vita, cuore, battito: la trama del film degli Arteteca in onda su Rai 2

Vita, cuore, battito: la trama del film degli Arteteca

Questa sera, martedì 26 maggio 2020, su Rai 2 va in onda il film Vita, cuore, battito, divertente commedia degli Arteteca del 2016 diretta da Sergio Colabona. Monica Lima ed Enzo Iuppariello sono protagonisti di questa pellicola che nel cast vede anche Francesco Chiccella, Pasquale Palma e Gennaro Scarpato. Ma qual è la trama e di cosa parla Vita, cuore, battito? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Trama

Il duo comico composto da Enzo e Monica, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a Made in Sud, torna con questa divertente commedia del 2016. I due attori interpretano una coppia di fidanzati trentenni della periferia di Napoli che conducono una vita fatta di routine e poche e semplici soddisfazioni.

Enzo, ragazzo buono ma distratto, fa il commesso in un negozio di abbigliamento giovanile e riesce a mantenere il suo posto per pietà del datore di lavoro. Monica, invece, è parrucchiera ed estetista. Ma un giorno arriva la svolta: Enzo, insieme al suo datore di lavoro, vince un terno al lotto clandestino. Il premio però non sarà liquidato tutto in denaro: una parte della vincita verrà saldata sotto forma di viaggio culturale. La giovane coppia partirà, tra mille comiche vicissitudini, per una vacanza in Spagna per espandere i propri orizzonti culturali. La loro ignoranza, cozzando con i contesti nei quali si troveranno, li renderà due pesci fuor d’acqua.

Vita, cuore, battito: cast

Oltre al duo comico degli Arteteca, composto da Monica Lima ed Enzo Iuppariello, conosciuti soprattutto per Made in Sud, nel cast del film troviamo anche Francesco Cicchella, Pasquale Palma, Gennaro Scarpato, Maria Bolignano, Paco De Rosa, Sal Da Vinci, Benedetto Casillo, Mimmo Esposito, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Rosaria D’Urso. Appuntamento dunque questa sera, 25 maggio 2020, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20 con il film Vita, cuore, battito.

