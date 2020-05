Vita, Cuore, Battito: torna il duo Arteteca protagonista di un film tutto loro: trama, cast, streaming

Prendete il duo comico che risponde al nome di Arteteca, metteteli al cinema e avrete una commedia intitolata Vita, cuore, battito. La pellicola viene portata in tv – precisamente su Rai 2 – martedì 26 maggio in prima serata. Gli Arteteca sono un duo comico molto apprezzato dal pubblico di Made in Sud e la loro popolarità li ha portati anche al cinema. La commedia è ambientata a Napoli e vede al centro della storia una coppia di fidanzati, Monica ed Enzo, che vivono nella periferia partenopea conducendo una vita con poche soddisfazioni. Vediamo qual è il cast, la trama e dove vedere il film in tv e streaming.

Vita, cuore, battito: la trama del film

Enzo e Monica sono fidanzati, hanno 30 anni e vivono nella periferia di Napoli, la loro è una vita sistematica e regolare, non hanno alcun ambizione e alcuno scossone a movimentare le loro giornate. Enzo lavora in un negozio d’abbigliamento giovanile, è un ragazzo molto buono ma distratto e mantiene il posto di lavoro soltanto per la bontà di cuore dei proprietari. Monica invece è una parrucchiera ed estetista. Un giorno la loro vita cambia quando Enzo, insieme al datore di lavoro, vince al terno a lotto. La vittoria però non viene liquidata tutto in denaro, parte della vincita infatti viene saldata con un viaggio culturale che prevede la visita di musei, monumenti, incontri di meditazione, concerti lirici. Enzo, seppur non muoia dalla voglia di partire, è costretto ad accettare il viaggio, soprattutto perché il gioco era pressoché clandestino. Così Enzo e Monica partono e incappano in tantissime difficoltà, in primis perché si sentono due pesci fuor d’acqua.

Vita, cuore, battito: il cast

Questo film ha segnato l’esordio cinematografico del duo comico Arteteca, composto da Monica Lima ed Enzo Iuppariello, conosciuti soprattutto per Made in Sud. Nel cast vediamo anche Francesco Cicchella, Pasquale Palma, Gennaro Scarpato, Maria Bolignano, Paco De Rosa, Sal Da Vinci, Benedetto Casillo, Mimmo Esposito, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Rosaria D’Urso.

Vita, cuore, battito: dove vedere il film, tv e streaming

Ma dove vedere il film in tv? Vita, cuore, battito viene trasmesso in prima serata, dalle ore 21:25, su Rai 2 martedì 26 maggio 2020 in replica. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando, al tasto 502 per la versione HD e al tasto 102 per il decoder di Sky. Chi vuole seguire in diretta streaming il film potrà farlo via RaiPlay: la piattaforma della Rai consente anche di recuperare in un secondo momento i programmi e i film andati in onda in tv, grazie alla funzione on demand.

