Gli Arteteca sono un duo comico molto apprezzato dal pubblico, protagonista questa sera, 21 maggio 2020, dello spettacolo Made in Arteteca, in replica in prima serata su Rai 2. Ma chi sono gli Arteteca? In tanti li conoscono per aver partecipato alla trasmissione Made in Sud, ma la carriera di Enzo e Monica è molto più ampia. Inoltre sono una coppia anche nella vita privata, visto che sono sposati. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e vita privata: Made in Sud e i film

Il duo comico composto da Monica ed Enzo fanno ormai da anni divertire milioni di italiani, con la loro ironia fresca e mai volgare. I comici costituiscono una coppia anche nella vita, sono infatti sposati e hanno una figlia, Sara. Monica Lima è nata a Napoli nel 1985, mentre suo marito Enzo Iuppariello è nato a Napoli il 7 luglio del 1978. Qual è il significato del nome Arteteca? Il nome indica un certo modo di fare di chi non riesce mai a stare fermo e appunto ha “l’arteteca”.

Gli Arteteca nascono nel 2007, dopo lo scioglimento di un altro gruppo chiamato i Lazzari Felici con cui vinsero la prima edizione del Premio Totò alla comicità. In questi anni Monica ed Enzo hanno ottenuto grande successo di pubblico e critica, vincendo importanti riconoscimenti, come il Premio Nazionale Festival del Cabaret di Manciano e quello del Festival Cabarettiamo di Sorrento.

Il grande pubblico li conosce per aver partecipato a fiction popolari come I Cesaroni o alla trasmissione di Rai 2 Made in Sud. Ma come si sono conosciuti? Si sono incontrati nel 2001 durante un corso di recitazione, quindi insieme ad altri due amici attori hanno formato una compagnia teatrale, i Lazzari felici. L’obiettivo era di scrivere commedie inedite. I loro compagni di viaggio però si perdono per strada, per cui Enzo e Monica decidono di formare gli Arteteca.

Grazie al grande successo di Made in Sud, il duo sbarca anche al cinema. Il loro primo film è del 2016, Vita, Cuore, Battito, uscito a marzo di quell’anno. Due anni dopo, arriva nelle sale Finalmente sposi, diretto da Lello Arena, cofondatore de La Smorfia assieme a Massimo Troisi e Enzo Decaro. Sempre al cinema sono nel cast del cinepanettone Natale a Londra. Una coppia molto affiatata sul palco e nella vita privata, capace come pochi di far ridere e intrattenere.

Made in Arteteca

Dopo il tour con lo spettacolo Cirque du Shatush, la Rai ha concesso agli Arteteca uno show monografico, Made in Arteteca, con i loro più riusciti sketch e personaggi. Il programma viene riproposto questa sera, 21 maggio 2020, in replica su Rai 2. Enzo e Monica sono impegnati nell’allestimento di un nuovo show. I dubbi però non mancano, per questo viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella di Enzo e Monica.

Casagrande infatti vorrebbe qualcosa più di “vecchio stile”, mentre si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori.

Insomma, Casagrande cercherà di dare equilibrio agli eccessi della coppia, creando un divertente effetto comico. A questi sketch di Made in Arteteca prendono parte diversi ospiti molto amati dal pubblico: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre.

