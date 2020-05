Made in Arteteca: Enzo e Monica con Maurizio Casagrande e tanti ospiti su Rai 2

Gli Arteteca tornano su Rai 2 con la loro comicità e la replica del loro show Made in Arteteca, in onda stasera, 21 maggio 2020, in prima serata. Tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, “Made in Arteteca”, vede il duo comico impegnato nell’allestimento di un nuovo show. Tanti anche gli ospiti che affiancano il duo comico, come Maurizio Casagrande. Ecco le anticipazioni dello spettacolo.

Ospiti e anticipazioni

Gli Arteteca sono un duo comico composto da Enzo e Monica. I due, in questo spettacolo monografico in onda questa sera su Rai 2, sono impegnati nell’allestimento di un nuovo show. I dubbi però non mancano, per questo viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella di Enzo e Monica.

Tutto quello che c’è da sapere sugli Arteteca

Casagrande infatti vorrebbe qualcosa più di “vecchio stile”, mentre si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori.

Insomma, Casagrande cercherà di dare equilibrio agli eccessi della coppia, creando un divertente effetto comico. A questi sketch di Made in Arteteca prendono parte diversi ospiti molto amati dal pubblico: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre. Il direttore artistico Maurizio Casagrande non riuscirà, ovviamente, ad arginare gli straripanti Arteteca, creando gag che con l’aumentare del suo nervosismo faranno divertire sempre più il pubblico.

La tanto ricercata sobrietà, infatti, non ha nulla a che spartire con i vulcanici Arteteca, due comici che incarnano e reinterpretano in chiave moderna la classica commedia napoletana. Appuntamento dunque con Made in Arteteca stasera giovedì 21 maggio 2020 dalle 21,20 in replica su Rai 2. Ecco intanto un’anteprima video dello show.

