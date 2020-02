Vera Gemma è rifatta? Le critiche alla concorrente di Pechino Express 2020

VERA GEMMA È RIFATTA? – Vera Gemma è sicuramente una delle concorrenti che sta riscontrando più successo di pubblico a Pechino Express 2020. L’ex compagna di Asia Argento (coppia de “Le figlie d’arte”) ora in coppia con Gennaro Lillio (“I sopravvissuti”) è molto discussa sui social. Da quando è iniziato Pechino Express Vera è stata oggetto di parecchie critiche sui social network per l’aspetto del suo viso, per molti “troppo ritoccato”.

Critiche a cui Vera Gemma ha risposto tramite le pagine di Spy: “A parte le punturine di acido ialuronico, che posso o non posso aver fatto, non sono così rifatta – ha detto la concorrente di Pechino Express -. Ho un viso particolare. Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l’umanità?”.

Vera Gemma (figlia di Giuliano Gemma), abituata al continuo confronto con il padre e al peso di un cognome così importante, ha le spalle larghe: “Sono stata condannata senza pietà dall’ignoranza – ha spiegato -. Ti fanno sentire non all’altezza del confronto. “Eh, ma lui era più bello”, “Eh, ma lui era più bravo”. E poi, quel poco che sono riuscita a fare con enorme fatica, secondo l’opinione comune lo facevo solo grazie al mio cognome. Sa che c’è? Ho imparato a non sentire più nulla”.

Insomma, Vera Gemma ha ammesso di essersi rifatta ma allo stesso tempo – giustamente – non ha alcuna intenzione di dare spazio a chi la sta criticando. Alla fine l’importante è stare bene con se stessi: “Ora tutto mi scivola addosso”.

I concorrenti in gara a Pechino Express 2020

Di seguito l’elenco delle coppie in gara nella terza puntata del game show di Rai 2:

