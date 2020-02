Asia Argento infortunata al ginocchio: cosa è successo a Pechino Express 2020

Durante la seconda puntata di Pechino Express 8 Asia Argento ha riportato un brutto infortunio al ginocchio. La concorrente de “Le figlie d’arte” (in coppia con Vera Gemma) durante la prova immunità è scivolata e si è fatta male, molto male al ginocchio. Una volta terminata la prova l’attrice non ha retto al dolore e ha chiesto l’intervento dei medici. Dopo i primi controlli, la figlia del regista, Dario, è stata portata in ospedale dove, grazie a degli esami approfonditi, gli è stata diagnosticata la frattura del ginocchio.

Un infortunio che ha costretto Asia Argento ha 50 giorni di letto come da lei stessa annunciato tramite Instagram: “Questa foto di @benassijacopo è racchiuso il mio mood di gran parte degli ultimi mesi. Con la panza ed il tutore. Dopo essermi rotta il ginocchio ed il pollice il 29 ottobre a @pechinoexpress ho passato più di 50 giorni a letto. Pensavo di diventare matta. Per fortuna il mio amico @beatsbyholly mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto. Per questo il mio nuovo album si chiamerà “MUSIC FROM MY BED”. Grazie alle pochissime persone che mi sono state vicino durante quelle giornate interminabili. Sapete chi siete. Vi sarò grata per sempre. Bello poter contare su di voi nel momento del bisogno”.

TUTTI I PROGRAMMI DI RAI 2

Infortunio che ha quindi comportato il ritiro di Asia Argento dalla gara di Pechino Express 2020. E Vera Gemma? La compagna di avventura di Asia è rimasta in gara andando a formare una nuova coppia con l’ex de I Guaglioni, Gennaro Lillio, poco prima eliminato. La nuova coppia è stata chiamata: I sopravvissuti.

Dove vedere Pechino Express 2020 in tv e streaming

Il reality di Rai 2 va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 a partire dall’11 febbraio 2020. Sarà possibile seguire il programma di Costantino Della Gherardesca anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Cattivissimo me 3: la trama e i doppiatori del film in onda stasera su Italia 1 C’è Posta per Te: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera | 22 febbraio Miami Supercops: la trama del film in onda stasera su Rete 4